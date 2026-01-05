柯文哲為黃國昌嗆民進黨 陳揮文怒斥：你在幹什麼！

政治中心／楊佩怡報導

前民眾黨主席柯文哲昨（4）日陪同民眾黨立委張啓楷前往嘉義文化路掃街，並在嘉義城隍廟前受訪時語出強硬，嗆聲民進黨：「你們弄柯文哲我就算，如果你們再搞黃國昌，我一定焦土政策，不可以司法當政治工具用，這個我不同意」。對此，資深媒體人陳揮文拍片嗆聲：「你在幹什麼啦！」。

陳揮文今（5）日拍片表示，柯文哲4日陪同張啓楷掃街，全力輔選，抵達嘉義城隍廟前受訪時，柯文哲說：「我不曉得民進黨政府是誰在操盤，你把我柯文哲關了一年，我一笑置之就算了，你們還派人來放話，還要再如法炮製把黃國昌搞一遍，我在這地方明白告訴民進黨政府，『你們弄柯文哲我就算了，如果你們再搞黃國昌，我一定焦土政策』，不可以司法當政治工具用，這個我不同意」。

柯文哲（中）嗆聲民進黨「再搞黃國昌，我一定焦土政策」。（圖／翻攝柯文哲YouTube）

對此，陳揮文指出，不曉得柯文哲說的焦土政策是什麼，且聽完柯文哲的說法，很明顯存在「矛盾」，矛盾的點在於，柯文哲稱不曉得民進黨是誰在操盤，「但全世界都知道民進黨操盤的人是賴清德啊，難道你以為是徐國勇在操盤嗎？輪不到秘書長來操盤啦，都是黨主席決定的」。陳揮文直言，柯文哲的說法沒有邏輯，除了說不曉得誰操盤，還派人來放話，「請問柯文哲是誰放話？」。

陳揮文（上圖）嗆柯文哲沒邏輯、矛盾，「你在幹什麼啦！」。（圖／翻攝陳揮文YouTube）

陳揮文傻眼指出，民進黨有人會蠢到向柯文哲放話嗎？「柯文哲你可不可以告訴大家誰去找你放話」。接著陳揮文提到，照柯文哲的說法，「黃國昌狗仔案不用查嗎？我們可以隨便派人去跟蹤嗎？我想跟蹤陳時中，我想跟縱王義川，王義川你闖紅燈、陳時中你跑去跟人家聚餐」。

他忍不住痛批柯文哲：「你在幹什麼啦！」，並隔空向柯文哲說，「你不覺得奇怪嗎，為什麼凱思國際跟黃國昌有這麼多直接、間接的關係，那不用查嗎？怕什麼呢？就來查啊。黃國昌不是都說他的D槽很滿，難道有什麼不能看的？還是都是些奇怪影片？還是你D槽有其他政治人物跟拍，你養的那些狗仔跟拍的紀錄？」。





