柯文哲為《人工生殖法》拜會朝野立委 林楚茵酸：推修法卻卡預算

前民眾黨主席柯文哲昨（2）日赴立法院爭取《人工生殖法》修法支持，並拜會朝野立委。對此，民進黨立委林楚茵表示，樂見各黨就法案實質討論，但也質疑民眾黨一邊推動人工生殖平權，一邊卻與國民黨聯手阻擋總預算與國防預算付委審查，導致多項民生政策無法推動。她強調人工生殖與預算同樣重要，呼籲藍白停止杯葛。





柯文哲昨日赴立法院出席黨團大會，並陸續拜會朝野立委，爭取支持《人工生殖法》修法。除上午拜會國民黨團外，也接續拜會衛環委員會委員，中午並與民進黨團總召柯建銘會面，盼推動相關法案取得進展。

對此，林楚茵今日在臉書發文指出，「人工生殖要平權，預算審查要付委」，她表示，樂見不同政黨就法案內容進行實質討論，讓國會回歸正常民主運作，但也直言，現在已是2026年，年度總預算卻仍卡關，至今無法進入審查程序，令人難以接受。

林楚茵質疑，柯文哲一方面要求各界支持民眾黨版的《人工生殖法》，另一方面民眾黨卻與國民黨聯手，在程序委員會持續阻擋今年的總預算與國防預算，連付委討論的機會都不給，作法前後矛盾。

接著，她表示，自己自上個會期起即高度關注人工生殖議題，並多次與民間團體及專家學者交換意見，提出修法主張，支持將女同性配偶納入《人工生殖法》適用範圍，在兼顧子女最佳利益的前提下，也支持放寬未婚女性使用人工生殖技術，以捍衛女性生育自主權。

同時，林楚茵也提到，目前行政院版草案已送交立法院，其核心理念與她長期主張一致，皆著重於尊重女性生育選擇及保障兒童最佳利益；至於代理孕母，因牽涉倫理、健康、人權與法律等複雜層面，社會尚未形成共識，應採取「脫鉤處理」。

最後，她強調，人工生殖法固然重要，但總預算與國防預算同樣攸關民眾切身權益，包括勞保生育給付差額補助、TPASS行政院通勤月票等民生政策，今年預算全遭藍白阻擋，無法推動。她呼籲藍白儘速讓預算付委審查，才是真正為民眾福祉著想。





