柯文哲為「人工生殖法」赴立院遊說 自嘲劫後餘生

民眾黨前主席柯文哲今日(2日)赴立法院拜會朝野立委，協助民眾黨立委陳昭姿推動《人工生殖法》修法，中午則將與民進黨團總召柯建銘會面。國民黨團總召傅崐萁表示藍、白會持續深化合作；民進黨立委吳思瑤則強調《人工生殖法》修法已凝聚共識，就是政院版本「脫鉤代理孕母」。

因民眾黨內規「兩年條款」，力推《人工生殖法》修法的陳昭姿將於本月31日卸任立法委員。民眾黨前主席柯文哲到立院拜會朝野黨團立委，協助陳昭姿尋求支持。

柯文哲表示，當初他邀請陳昭姿加入團隊時，陳昭姿即希望完成《人工生殖法》改革的心願，他強調，該議題並無意識形態對立，理應能順利推動。他說：『(原音)今天來最主要還是要拜託大家，當時邀請陳昭姿來當我們的不分區立委的時候，她有說畢生有一個心願，就是人工生殖法，我當時跟她講說這有什麼困難、這個沒有意識形態，我們把它列為民眾黨優先法案，應該會過。』

陳昭姿也指出，民眾黨在第一會期就提出《人工生殖法》修正法案，「代理孕母」相關立法在台灣已拖延非常久，這是柯文哲當年的承諾、民眾黨團的優先法案。

柯文哲隨後現身國民黨團大會，國民黨團總召傅崐萁與藍委熱情迎接。傅崐萁以「活血歸來」形容柯文哲，柯文哲則自嘲是「劫後餘生」。傅崐萁致詞表示，藍、白在立法院合作有豐沛亮麗的成果，他相信能在今年九合一地方選舉同心協力獲得最大的勝利，他強調，藍、白在立法院將持續深化合作，讓台灣民主更加良性發展。

民進黨立委吳思瑤受訪時則表示，針對《人工生殖法》修法，行政院版本已送交立法院審查，立法院也召開多場公聽會與座談會，形成的共識就是人工生殖技術應優先開放給已婚女同志伴侶以及未婚女性使用。

吳思瑤強調，修法應先就已有共識、且符合最大公約數的部分推動，對於「代理孕母」議題，民進黨團與執政團隊都主張與《人工生殖法》脫鉤處理。她說：『(原音)因為代理孕母涉及未成年子女權益，以及婦女生育健康這方面議題，社會還沒有共識，我們希望人工生殖法能夠就社會有共識，而且是最大公約數的部分來先行，代理孕母應當脫鉤處理。』

吳思瑤也提到民進黨團一向樂見朝野對話，前提是「民生優先」，這也是民進黨長期努力的目標。她期盼柯文哲能呼籲在野黨團優先審查總預算及國防特別條例，且強調「沒有國安，就沒有民生」。