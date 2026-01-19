柯文哲營養午餐「騙票」說 楊植斗喊話：別成2028藍白破局推手

前民眾黨主席柯文哲18日批評台北市長蔣萬安推出營養午餐免費政策是「騙票」，引起熱議。台北市府提醒，此政策亦獲新竹市長高虹安跟進，民眾黨立委張啓楷等人也表態支持力挺。對此，國民黨台北市議員楊植斗今（19日）向柯文哲喊話，盼「當個更有智慧的領導人，不要成為2028藍白破局的推手。」

國民黨台北市議員楊植斗。（翻攝自楊植斗臉書）

楊植斗下午在臉書發文表示，柯文哲前主席的「白目」不是一兩天的事了，民眾黨的支持者認為他心直口快，我也可以理解。

楊植斗指出，但默契和信用，需要長期的合作來維持。藍白雙方縱使在免費營養午餐等民生政策上有意見的分歧，也沒必要對蔣萬安市長酸言酸語，讓藍營支持者倒彈，何必？

楊植斗直言，盼柯文哲前主席，當個更有智慧的領導人，不要成為2028藍白破局的推手。

