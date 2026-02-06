柯文哲爆做1手術大噴血！陳佩琪驚喊：心跳剩30多

政治中心／綜合報導



民眾黨前主席柯文哲捲入京華城弊案，遭羈押1年後於去年交保獲釋，愛妻陳佩琪至今仍不時在個人臉書有感而發，持續為老公遭關押一事抱屈。而在今（6）日，陳佩琪再度發文，透露柯文哲過去曾接受多次手術，不僅傷口大量噴血，某次心跳更是剩下30多，讓她擔心到不行。

陳佩琪今（6）日透過臉書發文，透露2025年底時，某是柯文哲保釋回家後出庭，「中午回來後一臉鐵青，還背著我偷偷擦拭眼淚，他說今天是出庭以來最難過的一天，在庭上聽沈慶京的律師說他的當事人在住院期間、被林俊言下令用粗鐵鍊把雙手雙腳捆綁在床的鐵欄杆上…」。

病危送醫還得繞遠路？陳佩琪質疑司法缺乏人性





陳佩琪認為，當時沈慶京已經快80歲了，而且是重病住院治療中，感嘆「或許法律規定就是要這樣，也是沒話可說，法律人的思維本就和醫師在治療病人的思維不同…」接著表示，大約在同一年年終，某次開庭。聽沈慶京的律師說他的當事人腎臟引流管都是血（應是嚴重感染導致） ，所以當天無法繼續出庭，希望庭上能裁定送他去鄰近的台大醫院治療，法官得知後答應此事，但要法警先將沈送回在土城的北所 ，然後再由北所決定是否送台大。

陳佩琪在法庭上聽到了這段，本是低頭漫不經心地，聽了突然驚覺過來，之後與柯文哲聊起這段，柯文哲也覺得奇怪，「心想台大醫院就在北院旁邊，病人要先送回北所再送來台大？法官可能這輩子都沒被告過，我們醫生要是跟病人講『請遵從感控規定，從那門進來，現在請你出去，改從另一邊進來...」，哇，病人不出事則以， 一旦出事，大概要被告到天涯海角了，這輩子醫生也不用幹了， 就算病人沒出事，你的醫療態度大概也會被投訴到外太空去了，讓全宇宙都認識你，唉！畢竟醫學和司法是不同…」。

柯文哲手術後大出血！心跳剩下30多





除了沈慶京外，陳佩琪透露，柯文哲過去也曾數次在台大醫院接受小手術，一次是心導管檢查，結果術後在恢復室時，他腹股溝傷口大量噴血，趕快大嗓門呼喊人來幫忙；還有一次攝護腺手術，打了Propofol後在觀察室心跳剩下30多，雖然血氧沒掉，但也讓她擔心到不行，眼睛一直盯著監視器瞧，感嘆「是覺得手術後有家屬陪伴很重要啊，有事可以發揮大聲公的功能求救啊…但我卻不行…」。

陳佩琪接著列出3點感嘆「我的先生當台北市長時，企業家求見他， 出來後面露微笑，檢察官據此推定這是『兩相合謀犯意、圖利京華城…』」、「議員便當會陳情，沒第一時間拒絕， 讓幕僚寫在追蹤代辦事項表中…」、「都發局送公展文上來， 市長不知簽公展文違法，大筆一揮就簽下去，結果羈押一年，求刑數十年…」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

