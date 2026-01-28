柯文哲爆內幕！他揪貓膩：國民黨小心被賣了

▲柯文哲（左）自爆曾向民進黨立院黨團總召柯建銘（中）提議，用《人工生殖法》修法換取總預算、軍購案通過。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲近日自爆，曾就《人工生殖法》修法議題，私下向民進黨立院黨團總召柯建銘提出「交換條件」，並直言這是「給對方一個台階下」，但最終遭到拒絕。此番說法曝光後，立刻引發政壇譁然，反年改大將、全國公務員協會前理事長李來希警告，其中必有貓膩，國民黨要小心了。

事實上，柯文哲本月初曾為推動《人工生殖法》修法，親自走訪立法院各黨團，並在拜會民進黨團時，與柯建銘單獨密談約15分鐘；直到25日出席民眾黨於高雄舉辦的青年論壇，柯文哲才首度對外透露，當時曾向民進黨表明，只要肯放行修法，「總預算、軍購案我來處理」。柯文哲的一番言論，隨即引發輿論炸鍋。

廣告 廣告

李來希今（28）日在臉書發文開砲，直指這種隨時可以出賣靈魂「與魔鬼交易」的政黨，根本不值得信任。他痛批，柯文哲一貫投機取巧，眼裡與心裡只有利益，遊走藍綠之間，試圖兩面討好、從中漁利。

李來希質疑，《人工生殖法》本就是少數人關注的議題，既非急迫法案，也非全民共識，卻被拿來與涉及違法、違憲爭議的總預算與國防預算相提並論，「其中必有貓膩」，他更提醒國民黨務必提高警覺，別到頭來被出賣了，還替民眾黨與柯文哲們數鈔票。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

鄭麗君真的急了？一個動作被看穿 媒體人揭變數：還選得下去嗎

徐春鶯延押禁見2個月！她指「這群人」異常安靜：在害怕什麼？

高嘉瑜點名吃軟不吃硬！王世堅鬆口談北市長：「她」是高手奇才