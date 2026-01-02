柯文哲爆家中這1人最恨綠營！見妻發文認了：很頭痛

政治中心／綜合報導



民眾黨團今（2）日上午召開「新年新氣象，眾人作夥拚」記者會，現任黨主席黃國昌與創黨主席柯文哲率全體民眾黨立委出席，隨後更是前往拜訪國民黨黨團全體委員，恭賀傅崐萁、首席副書記長許宇甄當選，過程中柯文哲談到妻子陳佩琪時常在臉書發文，訴說對於執政黨的不滿時，柯文哲坦言「我很頭痛」，接著透露自家最痛恨民進黨的人不是自己，而是「這1人」，感嘆「每天恨得牙癢癢」。





前民眾黨主席柯文哲（中）。（圖／民視新聞）

柯文哲今（2）日拜訪國民黨黨團全體委員時，被國民黨團總召傅崐萁詢問，之前被關的段日子有沒有什麼心得感言？他則表示「心存善念、盡力而為」，但也坦言心存善念很困難，「你每天被修理、被打、被關在那裡，你要心存善念很難」，透露自己其實可以忍受，但身邊的人都忍不了。

柯文哲坦言心存善念很困難。（圖／翻攝自YouTube @民眾之聲）





柯文哲接著表示「現在我們家最反對民進黨的不是柯文哲，是陳佩琪」，感嘆「她每天恨得牙癢癢」，柯文哲指出，自己曾苦勸陳佩琪「不要這樣」，但她依舊相當生氣，「不過我會勸他去上班啦，分散她的注意力，不然她每天在家寫臉書，我很頭痛」。









柯文哲妻子陳佩琪經常透過臉書發文。（圖／民視新聞資料照）





最後，柯文哲笑說「我會努力讓她去上班，找個工作努力賺錢」，畢竟這1年律師費付了不少，所以也需要賺錢，強調「關關難過關關過，心存善念、盡力而為」，即便心存善念很困難，但他仍會盡量達到。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

