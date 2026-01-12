柯文哲爆料 賴清德曾允諾陳昭姿完成代孕法案卻跳票

民眾黨前主席柯文哲爆料，總統賴清德曾答應立委陳昭姿完成代理孕母法案卻未兌現。針對《人工生殖法》修法爭議，陳昭姿強調其提案版本嚴格保障代孕者權益，並質疑執政黨阻擋不孕症患者的一線生機。

民眾黨立委陳昭姿、前主席柯文哲。（圖／中天新聞）

柯文哲在9日的記者會上指出，陳昭姿畢生的心願就是推動代理孕母法案，這本應是簡單的民生議題卻延宕許久。他提及賴清德總統過去也曾對陳昭姿做出承諾，最終卻不了了之。柯文哲強調民眾黨信守承諾，但也無奈表示自己因入獄一年，無法及時給予協助。

立法院衛環委員會近期審查《人工生殖法》修正草案時爆發口角，民進黨立委林淑芬抨擊陳昭姿。對此，陳昭姿於11日反擊，說明其提出的修正案共有33條，其中15條涉及代孕，並參照2024年5月衛福部的版本，堪稱全球最嚴格的規範。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

陳昭姿進一步說明，草案核心在於維護代理孕母及子女的最佳利益，明訂委託者與代孕者的嚴格資格，包含國籍、年齡及身心諮商等評估。若代孕者有配偶也需納入評估，並透過《優生保健法》保障懷孕過程的健康自主權與隱私。

針對少子化議題，陳昭姿批評民進黨政府投入新台幣5900億元經費卻成效不彰，去年出生數僅剩10萬人。她強烈質疑，對於想生卻不能生、有能力養育卻無機會的家庭，政府有何理由加以阻擋，更反問憲法是否賦予執政黨阻擋的權利。

