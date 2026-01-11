柯文哲爆賴清德曾允諾陳昭姿人工生殖法案 最終卻不了了之

柯文哲今天表示，賴清德也答應過陳昭姿，卻不了了之。（廖素慧攝）

民眾黨立委陳昭姿因人工生殖法案卡關，不甩兩年條款，傳出黨內反彈聲浪，會不會釀茶壺風暴？創黨主席柯文哲今天受訪表示，沒想到民生議題拖那麼久， 據他所知，賴清德總統也曾答應過陳昭姿，卻不了了之。

柯文哲說，民眾黨有兩年條款，但是當時也有附帶一個但書就是說，因為陳昭姿畢生心願是完成代理孕母的法案，只是我沒有想到這個簡單的民生議題怎麼會拖這麼久才還沒有完成，這也反映目前台灣社會對立太嚴重。

柯文哲還說，希望是不是透過這些民生議題的討論降低朝野的對立。

廣告 廣告

柯文哲強調，民眾黨做什麼事情都有SOP，都會寫文字，不會隨便講一講，所以我認為這還是照SOP，還有，台灣民眾黨是一個說到做到的政黨，我們有答應人家的一定會盡全力去完成，據我所知，賴清德也答應過陳昭姿，可是講一講就不了了之，但我答應的，我一定盡全力去完成。

柯文哲又說，雖然我也不認為那是我的責任，因為我那一整年都在坐牢，根本沒有辦法去幫她，但是還有時間的話，我一定會盡速去完成，我也希望她盡快達成她畢生的心願，把這個事情就可以做一個完美的解決。

【看原文連結】