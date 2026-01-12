柯文哲爆賴清德答應陳昭姿推代理孕母？綠委不滿：別再情緒勒索

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱、陳培瑜今(1/12)表示，總統賴清德過去答應過人民非常多事，很多都已在做，不是只顧民眾黨立委陳昭姿要的納入代理孕母的《人工生殖法》，要拜託陳昭姿，不要再拿賴總統出來情緒勒索。

民進黨立委陳培瑜，資料照，吳家豪攝

前民眾黨主席柯文哲昨日指出，過去賴總統曾答應過陳昭姿，會推動代理孕母，但只是講一講就不了了之。

鍾佳濱、陳培瑜上午召開記者會並回應媒體提問的此議題，鍾指出，朝野對《人工生殖法》提出相當多的修法版本，顯見這是社會關注議題，而綠營的態度一向是落實討論，也該力求周延，此議題若有不周延之處，恐影響一個生命、父母的權益。

民進黨立委鍾佳濱，資料照，吳家豪攝

鍾佳濱說，儘管柯文哲、陳昭姿對此念茲在茲，但立院是全院合議，任何委員的提案意見、版本都會納入，民進黨立委、衛環委員會召委劉建國也在上周進行充分討論，希望柯、陳不用急，不用吃緊弄破碗。

鍾佳濱表示，過去兩年民眾黨都跟國民黨合作無間、沒收討論、逕付二讀、黑箱協商表決，這樣的法案，讓人看得是罄竹難書，造成社會上許多不公不義，希望能記取教訓，讓立院集體審議落實。

陳培瑜指出，希望陳昭姿別再拿賴總統跟副總統蕭美琴的牌子情緒勒索，賴總統在選舉時也答應過人民，要團結人民、國防自主、經濟發展，賴政府都在做，不是只顧陳昭姿要的《人工生殖法》，陳也別再一直講正副總統提過。

陳培瑜說，民眾黨的支持者也希望看到白營立委，方方面面照顧全部發展，而非單一法案，賴總統的承諾都有在做，也請大家看見賴政府的努力。

