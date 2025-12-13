柯文哲爭取法庭直播失敗…名醫曝這10國規定 粉專狂嗆法院

民眾黨前主席柯文哲聲請法庭全程直播，遭到法院駁回。（圖／中時資料照）

民眾黨前主席柯文哲因涉犯京華城等案，台北地方法院11日起，扣除例假日將連續10天開庭，進行最後辯論程序，柯文哲開庭前聲請法庭全程直播，但是遭到駁回。對此，胸腔科醫師蘇一峰舉其他國家為例提出疑問，而粉專「不禮貌鄉民」也開嗆民進黨的司法透明「噁心出一個新高度」。

高院由審判長鄭水銓、陪席法官孫沅孝、受命法官吳玟儒組合議庭認為，法庭錄音錄影公開播送實施辦法第12條第1項規定，是司法院依法院組織法第90條第9項規定授權所訂立，乃執行法庭公開播送細節性規定之行政命令，核其授權明確，內容亦與法庭公開播送為確保人民知的權利、當事人公平審判權及實現公開透明的正當法律程序之立法目的相符，並未逾越授權範圍，且無違背母法之規範意旨。

高院指出，北院合議庭裁定本件准予公開播送，並敘明事後播送方式適當之理由，核無違誤或不當，抗告人柯文哲、沈慶京之抗告均無理由，此部分應予駁回。

對此，蘇一峰醫師昨（12）日在臉書發文指出，柯文哲爭京華城案法庭直播失敗，抗告遭高院駁回，開酸：「司法很脆弱不能直播！我們要保護當事人柯文哲不能直播！等宣判結束影片都處理好了，我們再上傳！」他不解包括美國、加拿大、英國、澳洲、紐西蘭、荷蘭、義大利、巴西、南非等，都允許法庭直播，連中國大陸也是，台灣卻不放行。

另外，臉書粉專「不禮貌鄉民」今天也發文針對柯文哲案痛罵：「法院改成這樣真的太X七」，內容提到台灣司法一直不做法庭直播，理由是為了「保護證人隱私」。然而，真的修法要開放，鏡頭卻被法院改成「從法官席後方往外面拍」，被告、律師、證人、旁聽民眾，全都正面入鏡，唯一正臉不在畫面裡的，是法官本人。

「不禮貌鄉民」砲轟，原來所謂的保護隱私，是保護法官的臉不要被全民看到。更噁心的是，原本法庭就有攝影機，是門口往法官方向拍，結果到了柯文哲京華城案，卻被改掉，說要保護證人，鏡頭卻對著證人，說是法庭公開，法官卻不用面對鏡頭，「這就是民進黨的司法透明，噁心出一個新高度」。

