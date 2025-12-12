柯文哲爭法庭直播夢碎 高院駁回抗告維持宣判後播送確定

高等法院今（12日）裁定，認定原審關於「事後播送」的限制並無不當，駁回柯文哲及威京集團主席沈慶京的抗告。（本刊資料照）

柯文哲不滿台北地院僅准許「宣判後」公開播送辯論及宣判錄音錄影，提起抗告要求即時Live直播，高等法院今（12日）裁定，認定原審關於「事後播送」的限制並無不當，駁回柯文哲及威京集團主席沈慶京的抗告，全案確定，不得再抗告。確定無法同步直播觀看此案庭內言詞辯論攻防及宣判。

柯文哲主張，既然法院已認定本案具重大公共利益，准予公開播送，就應比照「國會直播」模式採取同步 Live 轉播。柯營質疑，若依現行《法庭錄音錄影公開播送實施辦法》，必須等到明年宣判後 5 天才能播出，屆時法庭直播將變成司法紀錄片，因此向高院提起抗告。

廣告 廣告

高等法院合議庭審理後認為，司法院所訂定之實施辦法第 12 條規定「裁判宣示或公告後」才能播出，並未逾越母法《法院組織法》的授權範圍。高院指出，該規定旨在平衡「人民知情權」、「公平審判」與「正當法律程序」，同時避免即時播送可能洩露隱私、個資或機密資訊，造成難以回復的損害。因此，高院認定北院裁定「事後播送」並無違誤，駁回柯文哲與沈慶京的抗告請求。

不過，今日裁定中也出現意外插曲。同案被告、會計師端木正的抗告則獲得成功。高院指出，端木正所涉犯之行使業務登載不實文書罪，法定最重本刑為 3 年以下有期徒刑，依據《法院組織法》規定，此類輕罪案件屬於「不得公開播送」的範疇。原審北院一併准予公開播送端木正的部分顯有違誤，高院因此撤銷此部分裁定，確定端木正的審理過程將不予公開播送。

更多鏡週刊報導

柯文哲嗆要去扣總統手機 檢察官：你重複再重複了

柯文哲引波多野結衣答辯 指彭振聲遭不正訊問認罪

柯文哲拋「戴面具」爭法庭直播 強碰被遺忘權