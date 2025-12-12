柯文哲爭法庭直播大失敗！ 高院駁回抗告採宣判後播送

柯文哲抗告被駁回。（圖／本刊資料照）

時任台北市長、民眾黨主席柯文哲涉犯京華城案、政治獻金案，此案目前由台北地院審理中。日前，柯文哲聲請辯論程序、宣判時直播，但於12月2日被法院駁回，柯文哲不服決定抗告，高院於今日（12月12日）駁回柯文哲的抗告狀，不得再抗告。

柯文哲聲請辯論程序以及宣判直播放送，雖然台北地院准予公開播送過程，但為避免當事人因公開播送造成生命、身體、自由、隱私、財產或影響審判公平性，於12月2日駁回直播聲請案。

針對聲請直播被駁回，柯文哲也早早於上周放出消息，表示將會提出抗告，而昨日開庭除柯文哲外，沈慶京也表示要提出抗告。高院審理後，於今日裁定駁回柯文哲以及沈慶京的抗告，針對端木正的原裁定則撤銷。

高院認為，人柯文哲、沈慶京主張法院實施公開播送得以「同步」、「即時」為之，法庭錄音錄影公開播送實施辦法第12條第1項規定應於案件裁判宣示或公告後播出，亦即一律限縮為裁判宣示或公告後之「事後」播送，業已逾越母法授權，原審竟依該實施辦法裁定事後播送，顯未堅守審判獨立，主張柯文哲、沈慶京抗告均無理由，應予駁回。

高院指出，端木正主張其所涉犯罪名為法定最重本刑3年以下有期徒刑之罪，

屬於法院組織法第90條第7項第4款所定不得公開播送之案件，原審裁定此部分公開播送與法有違，認定抗告人端木正抗告有理由，應予撤銷，本案不得再抗告。

