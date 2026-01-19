柯文哲父子吃飯「全是陳佩琪擺拍」？驚人1細節曝光

政治中心／綜合報導



前民眾黨主席柯文哲因涉「京華城案」，目前仍陷司法風暴，雖然他目前是是交保狀態，暫時保有自由身，但時常透過社群表達不滿的柯妻陳佩琪，即便被柯文哲開玩笑說「整天發臉書」，甚至在17日表示「下次會把她帶出門」，依舊維持一貫作風，發文回嘴稱「晚上半夜照樣爬起來寫」，並曬出柯文哲與兒子一同用餐的照片，沒想到卻被政治粉專抓包「這1細節」，開酸「饒過兒子吧，我是認真的」。

預告深夜發文！陳佩琪回嘴柯文哲：再晚也爬起來寫



陳佩琪18日透過臉書發文，除了回嘴老公柯文哲稱「把我帶出去就不會寫？ 跟你講，不論白天行程跑多晚， 晚上半夜照樣爬起來寫，以後就改半夜發臉書」，也一併曬出柯文哲與兒子柯傅堯一同在家中用餐的照片，感嘆最近煮餐三餐的時間變少了，柯文哲這天也是難得吃過中餐才出門，也很難得可以和兒子一同吃飯。

陳佩琪曬出柯文哲與兒子柯傅堯一同在家中用餐的照片。（圖／翻攝自臉書粉專《陳佩琪Peggy》）





兒子博士論文難倒老爸！柯看兩頁就投降





談起兒子柯傅堯，陳佩琪表示，兒子去（2025）年10月從東京大學博士班畢業後， 也回台灣到原工作單位工作了，透露有次兒子拿著東大的厚厚一本博士論文給他老爸看，「他老爸沒翻兩頁就投降了，還問這是什麼？霧煞煞，完全看不懂耶，唉！」，陳佩琪見狀不禁笑喊「真是隔行如隔山哪…」。

柯文哲見到兒子厚厚一大本論文，僅翻兩頁就投降。（圖／民視新聞網）





溫馨照遭抓包！粉專《孟買春秋》開酸：父子滿臉不悅



不過，這看似溫馨的照片，卻被知名政治臉書粉專《孟買春秋》抓包「1細節」，發現柯文哲與兒子柯傅堯在餐桌上表情看起來略顯不悅，與陳佩琪露出微笑的模樣形成巨大對比，忍不住開酸「吃個飯鮭魚也要安排換位子照相，她自己滿臉喜悅，柯嫌和兒子看似滿臉不悅」，感嘆「饒過兒子吧，我是認真的，把他推出來幹嘛？」。

《孟買春秋》發現柯文哲父子2人表情不悅，僅陳珮琪露出笑容，開酸「饒過兒子吧」。（圖／翻攝自臉書粉專《陳佩琪Peggy》）





網嘆柯家隱私全公開！感嘆：家人很可憐





文章出爐後，《孟買春秋》甚至在留言區酸「好像自己在照片裡笑笑的好看就好，其他人臉臭都沒關係」，貼文立刻獲得超過3100名網友按讚朝聖，「當她的家人也是很可憐，在家裡的任何一件事都公佈出來給全台灣的人知道，包括聊天內容、吃飯、菜色，哩哩叩叩…」、「裝模做樣」、「這時候推出來，大概就是要兒子出來選議員的起手式」、「最後的晚餐？入監前的最後一餐」。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

