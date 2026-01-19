柯文哲父子難得同框！陳佩琪槓北檢 網揪1細節：饒過兒子吧

柯文哲（右）與陳佩琪（左）吃飯。（圖／翻攝自陳佩琪Peggy臉書）





民眾黨前主席柯文哲涉京華城、政治獻金案，遭關押近1年後，於去（2025）年9月交保返家，其妻子陳佩琪持續於社群分享心情，昨（18）日再發文，直言過去1年柯文哲被人像螻蟻般輕賤著，並大酸北檢，與綠營有關的公司金錢來龍去脈「都查清楚了嗎？」同時放上一家人吃飯的照片，卻被抓包1處小細節，遭勸「饒過兒子吧」。

陳佩琪在臉書發文，表示過去1年柯文哲的人權和尊嚴，被人像螻蟻般地輕賤著，實在不懂這些司法人員跟柯有什麼深仇大恨，她曾稱北所內晚上會有「老鼠」大搖大擺走出來，暗指檢、審和高院把人當螻蟻般輕賤、褻玩，北所當時則回應，稱「建物老舊」已盡力驅蟲了。

廣告 廣告

陳佩琪說，某次她提及年邁母親的存摺被扣，帳戶資金無法使用，當時他們一家正需要大筆金錢繳付罰款及律師費，因此希望北檢能歸還存摺救急用，不過議員轉達錯誤，變成「質疑北檢憑什麼扣押我們夫妻帳戶不給用」，北檢便立刻回應「沒有扣押柯氏夫妻的帳戶」。

陳佩琪認為，北檢怎麼只會回應這些無聊的小事，她最想問北檢的是，「請問『扁帽工廠』、『小英商號』和『賴桑小舖』這些公司金錢的來龍去脈，您們都查清楚了嗎？」最後附上2張與柯文哲、兒子的飯桌照，表示罪近煮三餐的時間比較少，柯也難得有吃過中餐才出門，也難得和兒子一起吃頓飯。

貼文引發網友熱議，不過粉專「孟買春秋」眼尖發現，柯文哲與陳佩琪、柯文哲與兒子的照片，背景都是一樣的，質疑連吃個飯也要安排換位子拍照，陳佩琪自己滿臉喜悅，柯文著及兒子則是看似滿臉不悅，「饒過兒子吧，我是認真的，把他推出來幹嘛？」

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

更多東森新聞報導

京華城案馬拉松式開庭！柯文哲精神奕奕進法院 暖擁抱女支持者

捲京華城弊案！沈慶京突開臉書 首篇文開轟北檢

新／柯文哲聲請直播開庭內容 高院駁回確定

