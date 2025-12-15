柯文哲狂罵北檢1年！檢察官首回應「真實心聲」

政治中心／綜合報導

台北地方法院持續審理京華城容積弊案、侵占民眾黨政治獻金案，15日開始進行連續8天的言詞辯論程序，北檢檢察官在論告柯文哲京華城案時，詳細說明了時間軸，該案的容積獎勵程序是在柯文哲與威京集團主席沈慶京密會後迅速推進的。檢方同時披露了公部門基層的壓力，引述公務員私下稱「高官恣意、財團跋扈、議員施壓」。





檢察官廖彥鈞論告中指出，京華城案是在無視公務員與都委會委員的反對聲浪下，獲得了欠缺法源依據的容積獎勵。（圖／民視新聞資料照）

檢察官廖彥鈞15日下午論告時指出，京華城案容積獎勵價值上百億元，整個案子在推進的過程中多次遇到阻礙，因此柯文哲和沈慶京就安排會面，排除阻礙，兩人曾在2020年2月、9月，2021年2月三度密會，隨後的發展顯示，即便面對都發局提出的明確疑義，京華城案仍被送進了都市計畫委員會研議；緊接著進入公開展覽程序。更引發爭議的是，產業發展局最終被迫接受京華城提出的回饋土地，作為新創基地使用。檢方認為，京華城案爭議多年，柯文哲在2019年曾說會審慎處理，但卻在和沈慶京密會之後，改口稱「不知道、相信公務員的判斷」，實際上是讓過去一直對京華城提出法律疑慮的公務員備感壓力，無奈只能私下抱怨「高官恣意，財團跋扈，議員施壓，公務員成箭靶」。

對於柯文哲過去一年痛罵北檢，廖彥鈞希望不要再有下一個京華城案。（圖／民視新聞資料照）

廖彥鈞在論告中指出，京華城案是在無視公務員與都委會委員的反對聲浪下，獲得了欠缺法源依據的容積獎勵。隨後，他將矛頭轉向被告柯文哲。針對柯文哲在過去一年來，多次公開怒罵檢察官的行為，廖彥鈞強調檢方尊重其辯護權，但對於「我們檢察官是以害人作為職志，是邪惡的」這句指控，他語重心長地駁斥「我真的無法認同」。廖彥鈞自認是非常認真的檢察官，過去3年在國民法庭，看過很多被害人流下淚水「檢察官不像柯市長位高權重，可以決定一個城市的未來，但是我在自己的工作崗位上，努力把分內的事情做好」。對於過去柯文哲不斷猛轟北檢長達一年時間，廖彥鈞解釋「我們專業既然是法律，就透過證據的累積試圖讓法院了解到京華城案在決策的過程及結果，被告應該要擔負什麼樣的責任」，並希望永遠不要再有下一個京華城案。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：柯文哲狂轟北檢一年！檢察官首度發聲回應：希望「京華城案」不再發生

