柯文哲狂譙北檢「很邪惡」！檢察官不忍了「一年對戰心聲」全吐露

柯文哲轟檢察官邪惡，檢方反批，你當市長到底知道什麼？李政龍攝



台北地院今天如火如荼召開京華城案辯論庭，檢察官廖彥鈞拿文華東方等7大案例打臉柯文哲，稱都有容獎依據，唯獨京華城沒有。他也沉痛吐露，柯文哲都說自己不知道，每次開庭只會罵檢察官，還嗆北檢「以害人為職志」，廖彥鈞說，「我這一年成長不少，我自認是認真的檢察官，在國民法庭3年，看過很多被害人流下淚水…」，他高分貝反嗆柯文哲「大家各盡職責，你不該妖魔化檢察官」。

檢方起訴指控，柯文哲涉嫌收受威京集團主席沈慶京賄賂共1710萬元，指示北市府官員放水京華城案，讓京華城公司違法取得容積獎勵。柯文哲也涉嫌指示親信李文宗及胞妹李文娟成立木可公司、眾望基金會，私自挪用政治獻金當作個人「小金庫」，並透過肖像權授權、販賣募款小物、舉辦KP SHOW演唱會等方式予以侵占，並挪用基金會款項支付總統競選總部的員工薪水。

北院今起連續8天展開言詞辯論庭，廖彥鈞今天下午論告時表示，根據前都發局長林崇傑證詞，市長室來公文夾手諭「當然是想施壓」，而且，自2020年2月18日到3月10日的便當會後，柯文哲早就知道市府的立場是「不同意和解」，京華城和市府正在訴訟，試問，萬一法院判決市府贏了，市府又同意給保障容積，請問市府的立場到底要怎麼走？

他說，實際上，台北高等行政法院在2020年7月16日就判北市府勝訴，不用回復保障120284平方公尺的樓地板面積，更不需要補償京華城，北市府贏了，北市府在2020年10月27日的簽呈上也敘明這件事情，柯文哲明知如此，還是強勢將研議案送交都委會審議。

有公務員對話驚曝，沈慶京的京華城「像土匪一樣」。李政龍攝

檢察官批柯文哲「裝作不知道」

他痛斥，在2021年4月21日便當會上，柯文哲知道都委會、專案小組都有不同意見，而同年8月10日的便當會，涉案台北市議員應曉薇更直接抱怨都委會執秘劉秀玲，柯文哲明明都知道，北市府公務員意見和應曉薇不同，但他卻不將這些事放在心上。

反之，柯文哲收到沈慶京的陳情書以後，就要求林崇傑「盡速處理」，不論沈慶京是否認知120284平方公尺的保障樓地板面積是其權利，但他至少知道「法院反對」，沈慶京一直主張120284平方公尺的樓地板面積是永久保障，但「方案四」卻是個變形的補救措施。

廖彥鈞說，柯文哲和沈慶京三度密會，促成全案送交研議、公展簽呈加速、產發局同意條件，但柯文哲還是硬要說「我都不知道」，「做市長的人，幾百億的案子都不知道，那你知道什麼？」

廖彥鈞也指出，2020年間，柯文哲和沈慶京多次會面，柯文哲聽沈慶京發牢騷、收下陳情案，「柯文哲不是不知道，是不承認他知道」。

公務員爆「京華城像土匪」

他語氣激昂地說，經辦的公務員都說「上面不擋，應議員施壓我們怎麼辦」、「京華城真的是土匪」，都委會官員也說「都發局第一線全不擋」、「每次講到這案都超級氣」，「像劉秀玲這麼優秀的公務員，都很難保護自己了」，公務員最後無奈地說「我們已經盡力了」。

廖彥鈞直指，柯文哲很認真，相信他都有看卷，柯文哲不想讓檢察官再提「林玄理」事件，實際上，時任科長林玄理很優秀，卻因案被柯文哲飆罵，還要求中午前要拔掉他的科長職務，做公務員的誰會希望被「永不錄用」？不是每個人都會像林玄理一樣勇敢說出來，時任副市長彭振聲也曾經在對話理說過，「怕案子不過，影響市長的財團支持」。

時任北市副市長彭振聲曾擔心，案子不過會影響柯文哲的財團支持。資料照。廖瑞祥攝

公務員看著柯文哲和沈慶京多次會面，陳情函全收，然後轉交下屬「想辦法」，柯文哲多次辱罵檢察官不是都市計畫專業，但他也是醫生出身，也不是都市計畫專業，但他卻可以讓公務員為京華城「量身訂做」。

廖彥鈞語畢感慨地說，柯文哲每次開庭都在罵檢察官，「我尊重他的答辯，但這一年來，我真的成長不少，他老是說檢察官『很邪惡』，是用『害人』作為職志，但我自認是個認真的檢察官，我曾在國民法官法庭3年，看過很多被害人流下淚水…」

廖彥鈞說，他只是努力做好份內的工作，盡好檢察官的職責，他強調，審判是要追求公平正義的過程，檢、審、辯缺一不可。他說，「受命法官（許芳瑜）開庭時曾提過一件事，我印象很深刻，受命法官說，法庭所有人都是在做好自己的工作，大家各盡職責，所以，柯文哲根本不該妖魔化檢察官，視我們如洪水猛獸。」

他砲轟，柯文哲老說「笑罵由人」，事實上，政治歸政治，司法歸司法，檢察官對於政治攻防不願回應，只努力做法律攻防，檢方是想讓合議庭了解京華城案有什麼瑕疵。「柯文哲說，10年後再來回顧，但檢察官看的不是10年，而是希望，不要再有下一個不公平的京華城案。」

