柯文哲狂開砲！Cheap驚覺藍營變聰明了

[NOWnews今日新聞] 前民眾黨主席柯文哲18日輔選致詞時，聲稱大罷免潮能成功守住，是因為許多支持者為了「把阿北救出來」才出門投票，還警告國民黨不要太高估自己的實力。百萬網紅Cheap觀察到藍白互動的奇妙變化，臉書發文直言「國民黨變聰明了」，竟能忍下這口氣謙虛回應，不再是過去那群自尊心至上的老藍男。

過去國民黨常因玻璃心爆炸和白營互嗆，導致民進黨在旁「笑到黑姑」，Cheap點出反差，但現在藍營為了大局甚至願意「裝孫子」，這種轉變讓柯文哲的重砲攻擊像是打在棉花上。他認為，國民黨在柯文哲落難土城期間，沒有落井下石，反而是盡力聲援，結果柯文哲一出來就翻臉嗆聲，這種政治操作讓兩黨關係陷入新的張力，可見藍營在勝負面前，選擇收斂情緒的策略。

Cheap對柯文哲提出建言，認為阿北「早就該管好自己的嘴」，即便國民黨大勝後自爆是傳統、柯文哲講的也是事實，但身為政黨領袖不該親自講出來，以免顯得過河拆橋。Cheap表示，柯文哲的狂言雖然滿足了支持者，卻可能在政黨合作中失了格局，這場「救阿北」後的藍白競合，究竟是國民黨學聰明了，還是柯文哲管不住嘴，仍有待觀察。

