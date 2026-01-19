柯文哲狠批藍營恐危及藍白合？郭正亮也喊話

▲前民眾黨主席柯文哲日前直言「國民黨不要太高估他的實力」。（圖／記者劉松霖攝）

[NOWnews今日新聞] 前民眾黨主席柯文哲日前直言「國民黨不要太高估他的實力」，更狠批台北市中小學免費營養午餐政策是「民粹政治」、「騙選票」，惹怒藍營一票人，恐危及藍白合。對此，前立委郭正亮昨（19）日也向柯文哲喊話表示「有必要這樣嗎？」

柯文哲18日舉辦見面會，直呼「要不是大罷免32：0，我應該還在裡面」，並感謝當天出門投票的人，直言「國民黨不要太高估他的實力」。另談及台北市最新政策，柯文哲更狠批，營養午餐完全免費，基本上就是民粹政治，對社會財富重新分配沒有幫助，而且是騙選票。

柯文哲一席話引發藍營多人不滿，郭正亮也喊話指出：「阿北，你還是先關心326的判決啦，唉唷！到時候還是需要很多外援的力量，有必要這樣嗎，對不對？」

