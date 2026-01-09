柯文哲獨厚陳昭姿沒簽兩年條款 吳子嘉：埋下綠白合伏筆
民眾黨不分區立委「兩年條款」將於2月1日到期，但立委陳昭姿因尚未簽署離職書，引發黨內其他立委不滿。前主席柯文哲曾允諾陳昭姿，代孕立法完成後再離職即可，因此並未要求其簽署「兩年條款」。對此，媒體人吳子嘉分析，柯文哲留陳昭姿的目的，是為了保留與民進黨的對話管道。
吳子嘉8日在《董事長開講》網路直播節目中指出，陳昭姿已開始表態，強調自己沒有簽「兩年條款」。他解釋，若立法委員沒有簽兩年條款，未來與民眾黨關係若變成「田無溝、水無流」，當然就不理黨團，繼續當立委。若要開除立法委員，必須由中央黨部發公文到中選會，撤銷名單、更換名單，但現在發不出去，因為沒有辭職書，無法動他，也不能偽造文書。
吳子嘉表示，若中央黨部在該立委沒有犯罪、沒有被黨章處理、沒有黨規處理的情況下就把人換掉，這是不通的事情。他認為，陳昭姿跟獨派關係非常良好，柯文哲留陳昭姿的原因很簡單，就是春江水暖鴨先知。
吳子嘉估計，3月26日柯文哲的判決，按照總統賴清德現在的概念，10年起跳，只有判10年以上，才可以排除掉柯文哲選2028。他分析，若柯文哲3月26日的判刑為10年，他唯一的機會就是綠白合。因此柯文哲留陳昭姿的目的，就是留下一段跟民進黨的香火緣，對話比較方便。
柯文哲日前曾為陳昭姿推動的「人工生殖法」到立院遊說藍綠立委，且對「兩年條款」態度鬆動，並點頭讓陳昭姿留任至法案通過。
