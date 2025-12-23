柯文哲獲解除限制住居！柯媽嘆「電話打不通」：他沒跟我說

台北地院近日審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城等案，柯文哲律師在庭訊時具狀聲請解除限制住居，審判長江俊彥裁准解除限制，柯文哲不需要每晚回台北住居所，可以待在新竹老家或在外地參加活動。對此，柯媽表示，柯文哲並未告知她，但她有聽別人提到此事。

柯文哲。（圖／中天新聞）

台北地院今年9月裁定柯文哲交保，但須配戴電子腳環及個案手機進行科技監控，每晚8時到10時要拿手機拍攝面部照片上傳，且不得靠近海岸線或機場，並限制住居、出境及出海。柯文哲聲請解除限制住居，因檢方也沒意見，審判長江俊彥裁准柯文哲從23日起解除北市信義路住所的限制。

柯文哲日前離開新竹老家。（圖／中天新聞）

柯媽接受電訪時表示，自己不太清楚這件事情，並指柯文哲沒有打電話跟她說，而她也不太敢打電話給柯文哲，「想到就會哭」。柯媽說，柯文哲只有交保後第一天有去看她，「我是他媽媽耶」，而她也非常難過。

柯文哲與柯媽媽交談，感情流露。（圖／民眾黨提供）

柯媽指出，有聽別人跟她講這件事，但柯文哲並沒打給她，她也不敢問，因為每次打給柯文哲或陳佩琪都打不通，「打不通是要說什麼？」被問及若柯文哲回新竹老家，會下廚煮什麼給他吃，柯媽說，「沒啦，要吃什麼？我們現在都很省。」而且現在她的身體也不好，每天擔心這些就擔心得要死，都瘦十幾公斤。

