柯文哲獲釋後看團結十講、萊爾校長 陳佩琪曝先生想法：雜質有什麼不好？

民眾黨官方頻道節目《言之有午》今（25）日中午釋出創黨主席柯文哲妻子陳佩琪專訪。片中陳珮琪表示，柯文哲出所後也看了「萊爾校長」的影片，作為趣味調劑，也看了總統賴清德的「團結十講」內容。陳佩琪透露起初柯文哲以為真有十講，問她，「還有沒有後面的？」確認只有四講後，他便開始和她討論演講中的細節，還突然問她，「台灣有長毛象嗎？」對於賴清德的「打掉雜質說」，陳佩琪透露，柯文哲也認為「雜質有什麼不好？多一點不同成分，物體才會穩定。台灣的政治也是如此，需要不同成分與多元聲音。」

談到柯文哲出所後的適應狀況，陳佩琪表示，柯文哲本來就常向外界坦言自己有輕微亞斯伯格特質，不喜歡與過多人群互動，而長期被羈押在相對封閉的環境裡，確實讓他重回較為封閉、退縮的狀態，柯文哲需要一段時間重新適應與社會互動的節奏，「很多小草會問，為什麼阿北沒有出來活動，或是沒有出來跟大家打招呼？其實不是不想，而是他真的需要時間。」

陳佩琪解釋，人在經歷長期壓力性事件後，要恢復到原本的社會互動狀態，通常需要3到6個月，相信隨著時間推移，加上年底的辯論會是一個重要轉折點，「12 月底之後，阿北應該會慢慢恢復，重新跟小草、跟民眾黨的黨公職有更多互動的機會。」

陳佩琪也提到，柯文哲在北所閱讀大量書籍，遇到看不懂的段落，就先用紙筆記錄下來，等出所後再逐一用電腦查詢，「以前我們會用 Google 查，現在他都是用 AI 查。他會坐在電腦前，把北所裡看不懂的地方請 AI 教他，等完全懂了，他就會把筆記劃掉。」因此筆記裡大量的劃線，正是他學習完成的標記。

對於外界以為柯文哲只是「隨便玩 AI」，甚至有人質疑 AI 回答未必正確，陳佩琪則說，「他不是在玩，他是真的有上進心。」她強調，柯文哲看書不是隨便翻過，而是會把知識「化成自己的東西」，反覆理解、整理、吸收，「這十本筆記就是最好的證明。」

至於外界喧騰一時的「打掉雜質」說法，陳佩琪認為，那可能是賴清德形容「非我族類」時使用的語句。不過當她詢問柯文哲的看法時，柯文哲卻是以金屬原理來思考。陳佩琪表示，「他跟我說，金屬太純會很脆弱，要加一點雜質才會堅固；黃金也一樣，純金太軟，一定要混入其他元素才能做成飾品」，並透露柯文哲也認為「雜質有什麼不好？多一點不同成分，物體才會穩定。台灣的政治也是如此，需要不同成分與多元聲音。」



