柯文哲玩哪招？喊合作又批司法 民進黨團：包牌式雙標作法

即時中心／潘柏廷報導

民眾黨前主席柯文哲，涉入京華城弊案交保後仍動作頻頻，上週五（2日）更拜訪朝野各黨團，希望能幫助不分區白委陳昭姿推動「代理孕母」納入《人工生殖法》；只是，柯文哲上週末輔選嘉義市長參選人張啓楷時，卻又喊話不要把司法當工具，更揚言「民進黨政府弄我就算了，如果再搞黃國昌，我一定焦土政策」。對此，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（7）日在記者會指出，這種包牌式雙標作法令人擔憂。

民進黨立院黨團今日上午召開「 政黨合作光明磊落 進步價值共同守護」記者會，出席的人包含鍾佳濱、不分區綠委沈伯洋、范雲、黨團書記長陳培瑜。

鍾佳濱在全部人發言後做總結表示，自從上週五柯文哲來立法院各黨團拜訪後，社會上似乎出現有些期待，讓過去朝野僵局、預算協商似乎露出一線曙光。

話鋒一轉，鍾佳濱談到，然而民進黨充分伸出友善橄欖枝，希望能夠做政黨合作之虞，也很遺憾看到柯文哲的發言，似乎讓外界產生不當連結，認為執政當局可以司法資源作為交換，這樣的包牌式雙標作法，讓他們覺得很憂心。

他認為，如果按照柯文哲的發言，未來民眾黨可以和民進黨合作，而民眾黨的人員又沒有在司法訴訟十分平順，那麼似乎外界就會認為執政當局拿司法獨立為交換條件；若未來民眾黨的司法官司有所進展，又可反過來指責執政黨沒有承諾放棄政黨合作，不惜撕毀原來共同推動國家進步政策。

因此，鍾佳濱特別點出，尤其是民進黨團昨日召開記者會，希望在程序委員會釋出最大善意，也期待有正面的回應，還是遇到白委劉書彬主動提案，將軍購等案不予排定議程，而雖然表面沒有阻擋，實質上已經造成延宕。

最後，鍾佳濱強調今再次召開記者會，呼籲不管是今天國安法的相關審查、明天衛環委員會就《人工生殖法》相關審查，台灣國防安全及進步價值需要共同守護，尤其希望本週五（9日）軍購刻不容緩，希望保家衛國不分黨派。

