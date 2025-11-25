柯文哲班師回朝？本尊曝「來黨部走走」影片：2個太陽總比沒有好

民眾黨前主席柯文哲自交保後，雖對外較少發文評論時事，但一舉一動仍極受關注，甚至被外界認為柯已回歸、黨內可能形成「兩個太陽」。而現任主席黃國昌昨（24）日在直播中宣布，柯文哲即將展開「土城十講」，消息一出又引發網友熱議；而柯文哲約在同時也在社群平台PO出影片，否認「班師回朝」之說，但也說民眾黨熱度不夠，「2個太陽總比沒有太陽好」。

黃國昌昨天在YouTube頻道開直播，提到柯文哲即將開始一段非常重要的旅程，有一系列的演講，名稱叫做「土城十講」，並保證「一定講完」，絕對不會像賴清德總統的「團結國家十講」，講到後來自己講不下去，「因為講完以後真的是被噓爆」、「所有身邊的人都叫他『拜託，千萬不要再講下去了』」。

與此同時，柯文哲昨晚也在YouTube、IG、TikTok等平台上傳標題為「今天來台灣民眾黨黨部走走～」影片，被問到黃國昌即將率團訪問日本，所以「班師回朝」？他否認該說法，並說道民眾黨的工作人員都非常認真，「我們資源這麼少，都是靠很努力才能活到現在，想太多了」。

但柯文哲也直言，2個太陽總比沒有太陽好，「我們現在根本就是小黨，哪裡還有什麼，2個太陽都怕熱度不夠」。針對黃國昌即將出訪，他表示戰略確定，剩下就隨機應變，戰術自己發揮。

黃國昌則透露，自己會扮演善意、穩定與和平的橋樑，更提到他和柯文哲要讓外界見識，民眾黨的戰力一棒接一棒，「棒子傳過去又傳回來，讓他見識到台灣民眾黨的可怕」。

