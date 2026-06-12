柯文哲現身偕邱臣遠拜票 展現白營「勢在必得」竹北市長決心

柯文哲陪伴竹北市長候選人邱臣遠，以及民眾黨在大新竹地區提名的議員、代表參選人團隊，站上街頭路口向市民朋友拜票。





台灣民眾黨創黨主席柯文哲12日下午前往新竹縣竹北市，陪伴已獲黨部正式徵召、破釜沉舟請辭投入選戰的竹北市長候選人邱臣遠，以及民眾黨在大新竹地區提名的優秀議員、代表參選人團隊，一同站上街頭路口向市民朋友熱情拜票。現場氣氛熱烈爆棚，展現民眾黨在大新竹地區「勢在必得」團結氣勢。

創黨主席柯文哲與竹北市長候選人邱臣遠一現身路口，即吸引大批通勤市民與過往車輛的目光。一同站台展現團結氣勢的，還包括新竹縣竹北市議員參選人游雅婷、湖口鄉議員候選人陳岫玫、竹東鎮議員候選人鍾心渝，以及深耕基層的竹北市民代表參選人林瑞德、李心然、劉文軒。民眾黨「新竹戰隊」全員齊聚，展現從縣政、市政到代表會全方位服務的決心。

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柯文哲與竹北市長候選人邱臣遠一行現身路口，吸引市民與過往車輛的目光。

竹北市長候選人邱臣遠與議員、代表參選人們向現場熱情的市民朋友致上最深的謝意。邱臣遠表示，過去曾擔任中央立法委員總召，具備宏觀的中央政策協調與法案推動經驗；而在地方實務上，他也歷練過新竹市副市長與代理市長，對於第一線的地方建設、施政痛點及行政美學暆行都有最深切的體會。這份「中央對接地方」的雙重治理經驗，是他為竹北市民奮鬥的最強後盾。

邱臣遠指出，他將發揮過去在中央與地方的治理特長，與議員參選人游雅婷、陳岫玫、鍾心渝及代表參選人林瑞德、李心然、劉文軒聯手合作，全力建構「新竹市、新竹縣、竹北市」的「治理鐵三角」區域聯防治理模式。透過跨區域的緊密合作，將新竹市的成功治理經驗與新竹縣的資源進行深度對接，共同解決大新竹、竹東、湖口長久以來的交通、學區與產業轉型問題，攜手打造全台最強的科技生活圈。

台灣民眾黨新竹黨部最後指出，今日路口的熱烈迴響，充分展現了市民對於「專業、在地、實幹」新型態政治的極大期盼。接下來，由邱臣遠領軍的「新竹戰隊」將持續秉持柯文哲創黨主席「認真工作」的精神，用雙腳走遍基層、落實「治理鐵三角」的共榮政見，贏得市民的最高認同，讓「白營齊心，幸福真永遠」成為新竹縣民最堅實的依靠！

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