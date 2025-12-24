柯文哲現身北院！今上午出庭進行結辯 僅「揮手示意」不發一語

記者林盈君／綜合報導

北院密集審理柯文哲涉政治獻金、公益侵占案，目前進入言詞辯論，今（24日）北院再度開庭審理，柯文哲下車現身北院，面對現場支持者與媒體，他僅淡淡地揮手示意，未發一語，隨後在眾人陪同下步入法庭。

柯文哲現身北院，面對現場支持者與媒體，僅揮手示意、未發一語。（圖／翻攝畫面）

據了解，連日來北院密集審理，柯文哲每次都會出庭，他曾強調「不要把手伸進司法」，並表示「雖然沒有法庭直播，但3個月後，社會大眾就會知道到底發生什麼事」。

柯文哲現身北院，面對現場支持者與媒體，僅揮手示意、未發一語。（圖／翻攝畫面）

今（24日）全天，除了已經辯論終結的被告，柯文哲、沈慶京、應曉薇等其餘被告都要到庭，繼續進行結辯。法官預留26日庭期，以備24日無法全部結辯完畢時使用。宣判日則定在2026年3月26日下午2點30分。

柯文哲現身北院，面對現場支持者與媒體，僅揮手示意、未發一語。（圖／翻攝畫面）

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

