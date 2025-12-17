柯文哲現身北院！媒體問「高虹安貪汙撤銷」 他微笑揮手快閃不語

記者林盈君／台北報導

台北地院審理京華城案、民眾政治獻金案，近日持續密集審理，包括前民眾黨主席柯文哲在內，共11名被告都將出庭。而先前，柯文哲於北院外受訪時，怒嗆檢調「你們到底在怕什麼？有什麼不敢公開的？」更表示會在法庭上捍衛自己的清白。今（17日）天上午，北院持續審理，柯文哲現身時，面對現場的媒體詢問「高虹安貪污罪撤銷」有何感想？但柯未發一語快步步離去。

前民眾黨主席柯文哲。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨（16日）開庭時，柯文哲和律師團的答辯，由柯文哲先打頭陣。柯文哲1個人足足講了超過30分鐘，提到父親的過世，和大罷免投票時，很多人是為了他去投票，柯文哲2度哽咽、落淚，也不忘再批黨檢媒勾結，痛批檢察官講了2天的故事，還是不能證明什麼，如果能重來一遍，他一定會告訴自己，當權者不應該插手司法。

前民眾黨主席柯文哲。（圖／翻攝畫面）

柯文哲提到，這1年來讓他最生氣的，就是父親過世，這一段他比較走不過去。說到這，柯文哲忍不住哽咽、落淚，表示如果能重來一遍，他一定會告訴自己，當權者不應插手司法，要警惕自己。柯文哲也提到大罷免，原本按他自己的預估，藍營應該有6、7個被拔掉，但是有5%、10％的選民是為了他才去投票。這讓柯文哲又再度哽咽，話停頓好幾次都說不出來。

16日開庭結束，柯文哲面對媒體追問，表示檢察官花了2天的時間，在講一個看似完整的故事。就是利用搜索，扣押他的手機、電腦、USB，從裡面找資料，跟京華城做串連，編一個故事。柯文哲強調，法庭上是講證據，講事實，講真相。如果有證據，就拿出來，何必花2天時間去講一個故事。講完也不能證明什麼。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

