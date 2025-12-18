柯文哲現身北院！支持者激動衝上前擁抱、捏臉狂搓 現場大喊：阿北加油

記者林盈君／台北報導

北院持續審理京華城案、政治獻金侵占案，共11名被告均出席，包括民眾黨前主席柯文哲。昨（17日）柯文哲現身時，面對現場的媒體詢問「高虹安貪污罪撤銷」有何感想？柯僅揮手未發一語、快步步離去。今（18日）柯文哲出庭，仍是媒體關注焦點，他與支持者互相擁抱，對方還激動地捏了捏、搓了搓柯文哲的臉，現場其他人也大喊「阿北加油」。

民眾黨前主席柯文哲與支持者擁抱握手，還被對方捏臉。（圖／翻攝畫面）

據了解，近日開庭時，柯文哲提到父親過世，和大罷免投票時，很多人是為了他去投票，柯文哲2度哽咽、落淚，也不忘再批黨檢媒勾結，痛批檢察官講了2天的故事，還是不能證明什麼，如果能重來一遍，他一定會告訴自己，當權者不應該插手司法。

廣告 廣告

民眾黨前主席柯文哲與支持者擁抱握手，還被對方捏臉。（圖／翻攝畫面）

柯文哲強調，這1年來讓他最生氣的，就是父親過世，之後柯文哲面對媒體追問，他表示，檢察官利用搜索，扣押他的手機、電腦、USB，從裡面找資料，跟京華城做串連，編一個故事。他強調，法庭上是講證據，如果有證據，就拿出來，何必花2天時間去講一個故事。講完也不能證明什麼。

民眾黨前主席柯文哲與支持者擁抱握手，還被對方捏臉。（圖／翻攝畫面）

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

▲無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

更多三立新聞網報導

北市雙園河濱公園、停車場命案！56歲男陳屍賓士車內 遺體僵硬身分曝光

婦遭棄屍彰化山區、18年前高中少女陳屍附近！居民曝「恐怖巧合」關鍵

心碎畫面！汽車4輪輾小黑狗「車底滾一圈」 目擊者怒：按喇叭裝聽不到

北市公車輾死單車女騎士！遭捲進車底奄奄一息 74歲死者身分曝光

