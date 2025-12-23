柯文哲現身北院！神情輕鬆、見支持者微笑揮手 面對媒體提問未回應

記者楊佩琪、林盈君／綜合報導

台北地院密集審理柯文哲涉政治獻金、公益侵占案，目前進入言詞辯論，本月22日庭訊前，柯文哲接受媒體訪問，他表示「檢察官是否會以相同標準，追究過去、未來的候選人？」而今（23日），北院再度開庭審理，柯文哲於下午將近2點現身，面對支持者神情輕鬆、微笑揮手致意，但未回應現場媒體提問，緩步進入北院。

據了解，連日來北院密集審理，柯文哲每次都會出庭，本月19日，他曾對媒體表示，自己作為昔日的長官，出庭的都是台北市政府高階公務員，必須要給他們精神上的支持，再度強調「不要把手伸進司法」，並直言「雖然沒有法庭直播，但3個月後，社會大眾就會知道到底發生什麼事」。

台北地院22日進行政治獻金案言詞辯論，下午柯文哲現身北院。（圖／翻攝畫面）

而台北市議員應曉薇顧問吳順民、威京集團財務經理張志澄已辯論終結，審判長諭知2026年3月26日下午2點30分宣判。本月23日上午，將進行會計師端木正的答辯及鼎越開發、木可公關2家公司的沒收辯論。同日下午進行應曉薇及柯文哲、沈慶京的結辯。

台北地院22日進行政治獻金案言詞辯論，下午柯文哲現身北院。（圖／翻攝畫面）

24日全天，除了已經辯論終結的被告，柯文哲、沈慶京、應曉薇等其餘被告都要到庭，繼續進行結辯。法官預留26日庭期，以備24日無法全部結辯完畢時使用。宣判日則定在2026年3月26日下午2點30分。

無罪推定原則。(三立新聞網製圖)

