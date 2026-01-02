柯文哲現身民眾黨記者會 喊：缺錢

民眾黨前主席柯文哲。(劉祐龍攝影)

前民眾黨主席柯文哲涉入京華城案，今(2)日交保後首度現身立法院，拜會朝野立委並出席民眾黨團「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會，成為全場關注焦點。儘管現任主席黃國昌同台出席，但從致詞節奏、媒體提問到鎂光燈焦點，幾乎全數集中在柯文哲身上，形成「兩位主席同場，卻只有一人被看見」的對比畫面。





記者會開場由黃國昌致詞，強調柯文哲回到黨團的象徵意義，並批評民進黨對在野黨進行政治清算。然而，隨後柯文哲接手發言後，現場氣氛明顯轉向。柯表示，出席記者會的主要目的，是協助立委陳昭姿推動《人工生殖法》修法，並坦言相關進程曾因自身司法案件而中斷，直言「很抱歉，因為我去坐牢一年」，強調這是民生議題，與意識形態無關。

值得注意的是，媒體提問幾乎全數指向柯文哲，多名記者直接以「柯主席」稱呼，詢問是否南下嘉義替立委張啓楷輔選，以及是否仍布局2028。柯文哲回應，自己仍是民眾黨重要角色，只要選舉需要便會站上第一線，並證實將前往嘉義助選，至於2028則表示「2026先過去再講」。





在回答在野法案遭執政黨杯葛的問題時，柯文哲一度試圖將麥克風遞給黃國昌，卻被媒體點名要求「柯主席」回應，只得收回發言權，場面略顯尷尬。





此外，柯文哲也罕見公開談及財務壓力，直言「我現在需要錢」，並細數交保金、政治獻金遭沒收與罰款等金額，再度成為媒體關注焦點。整場記者會最終從黨務與法案討論，轉為柯文哲回歸舞台的個人秀，也引發外界對民眾黨權力重心走向的關注。