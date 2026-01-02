柯文哲現身立法院》被問「兩年條款」僅回「私下討論」，拜會傅崐萁挨虧「走政治沒揹兩三條案不會大尾」

因多個案件歷經羈押、交保與多場訴訟後，台灣民眾黨主席柯文哲周五（1/2）前往立法院召開記者會，並為《人工生殖法》拜會朝野黨團。 當被問及民眾黨團陳昭姿等立委的「兩年條款」，即將在1月底到期，是否會有變化？柯文哲並未直接回應，僅表示「這個我們私下討論」，並表示「黨內問題黨內會解決」。 在與中國國民黨團總召傅崐萁相見歡時，傅「虧」柯文哲「滿血回歸」，柯則自嘲「劫後餘生、苟延殘喘」。傅也笑著以老前輩的姿態，用台語勉勵柯「走政治，沒揹個兩三條（案子）不會大尾！」 談到妻子陳佩琪自曝負債千萬元，柯文哲笑說「現在家中最反對民進黨的不是他，而是陳佩琪」。他也透露會勸陳佩琪去上班工作賺錢，「畢竟這一年律師費付了不少，也是需要賺錢」，他也會盡量「心存善念、盡力而為」。

儘管官司纏身，柯文哲周五（1/2）仍偕同現任黨主席黃國昌與民眾黨立法院黨團成員，為該黨立委陳昭姿推動的「人工生殖法」修法，拜訪中國國民黨立法院黨團，與黨團總召傅崐萁相見歡，兩人不但「互虧」也互相打氣。

▲台灣民眾黨主席柯文哲現身立法院，與黨團共同召開記者會。台灣民眾黨提供

柯文哲為「人工生殖法」現身立院 周末將赴嘉義輔選張啟楷

在拜會國民黨團前，民眾黨團先行召開記者會。柯文哲表示，此行主要目的是為推動陳昭姿關心的「人工生殖法」修法。他表示，作為民眾黨內可能比較重要的人，當初陳要上任時曾討論過她關心該法案，他當時認為這沒什麼困難，該做就去做，並將此列為優先法案。

柯文哲接著表示，很抱歉因為去坐牢一年，（交保）出來前四個月每天只能讀卷宗，直到上個周言詞辯論結束，他才有時間處理這件事。他強調修法該做就做，不要為了黨派「為反對而反對」，讓本來該做的事情都沒有做。

媒體問柯文哲是否會為2026選舉輔選，柯文哲表示，作為民眾黨重要人物，在選舉上有需要他義不容辭。他透露周末兩天會到嘉義去，因為在最困難的時代要推出最好的人才，以立委張啟楷的學經歷、在立法院的表現與過去資歷，是當嘉義市長最好的選擇，這毫無懸念。

柯文哲：唯仁者能以大事小 台灣所有問題在「賴清德一念之間」

至於對2028的規劃，柯文哲笑說還是那句話，2026先過去再講，先把2026該做的事做好再想以後。媒體問及朝野僵局問題，柯認為此行來立法院，最主要目的還是要幫助陳昭姿，但他也直言「冰凍三尺非一日之寒」，表面上看起來很困難，其實是一念之間。

柯文哲接著表示，「唯仁者能以大事小，唯智者能以小事大」，意指大的要對小的要有仁心，不然很容易想要欺負別人，而小的要對大的要夠聰明，不然就是「草螟仔弄雞公，就被幹掉了。」

柯文哲強調，今天台灣所有的問題，只在總統賴清德一念之間，他也引述黃國昌先前受訪時所言「賴清德先搞了大罷免，現在才來怪人家在搞彈劾」。

柯文哲也透露，最近有一次傅崐萁來看他，用嘲笑表情說「你對民進黨還有期望？你還想跟他們合作啊？」讓他覺得很尷尬。他反問，想想看民進黨在花蓮怎麼打傅崐萁的，現在卻希望傅笑容可掬、完全合作。

柯文哲再度表示，最有權力的人應負起最大責任，只要賴清德一念之間改變，「台灣政局所有問題不是都解決了嗎？」

柯文哲稱家中最反民進黨的是陳佩琪 遭問兩年條款回「私下討論」

媒體問及妻子陳佩琪狀況，柯文哲表示，現在家中最反對民進黨的不是他而是陳佩琪，她恨得牙癢癢的。他透露他都對陳佩琪說「算了，當醫生當30年不要老是要恨人家」，但陳就很生氣了。

柯文哲再次強調，今天台灣的問題只有一樣，在賴清德一念之間，並嘲諷民進黨團總召柯建銘都「招供」了，知道自己要被拿來祭旗，所以趕快把責任抖出來。

媒體追問若《人工生殖法》沒通過，陳昭姿是會否按「兩年條款」在1月底卸任？柯文哲僅表示「這個我們私下討論」，隨後強調一定要過，該過的就過。他表示，沒有意識形態的民生法案，為了黨派之爭卡兩年沒有道理，應盡快努力把它通過。

陳珮琪喊窮稱負債千萬 柯文哲羅列近期多比千萬等級花費

媒體問及陳佩琪曝負債問題，柯文哲先是表示私事不應該耽誤公共時間，但隨後又說，光他的交保金就7000萬元，監察院罰款240萬元，還要沒收5579萬，加上地檢署 起訴沒收5000萬，政治獻金沒收6000多萬，「木可」被查扣3800萬，還有眾望基金會的800多萬。

柯文哲表示，他跟陳佩琪講過，大家都念過數學，「當N趨近於無限大的時候，N+1等於N」，因為數字實在太龐大，還有許多件律師費，因此他對陳說好歹要賺一點生活費，所以陳佩琪現在很努力在找工作。

柯文哲、傅崐萁

▲台灣民眾黨主席柯文哲（左）現身立法院，並拜會國民黨團總召傅崐萁。周軒臉書

柯文哲、傅崐萁相見歡 挨虧「走政治沒背兩三案不會大尾」

在與傅崐萁碰面時，傅「虧」柯文哲「滿血回歸」，柯則是在旁苦笑說「劫後餘生啦！苟延殘喘啦！」傅崐萁更是以老前輩的姿態，拍拍柯的手勉勵，笑說「走政治，沒揹個兩三條（案子）不會大尾！」

柯文哲致詞表示，對於「人工生殖法修法」，他當時認為這有什麼困難，沒有意識形態，應列為民眾黨優先法案會過。他表示，結果因為坐牢一年，出來前面四個月每天都在讀卷宗，坦白講根本唸不完。

柯文哲談到這一年的心得表示，「心存善念，盡力而為」，但他坦言「心存善念很困難，每天被修理、被打、被關在那裡，要心存善念很難」。他說，他自己可以忍受，但旁邊的人都不能忍受，並再次表示，現在家中最反對民進黨的不是他，是陳佩琪，她每天恨得牙癢癢的。

柯文哲表示，他會勸陳佩琪去上班、努力工作賺錢，以分散她的注意力，不然每天都在家裡寫臉書「也很頭痛」，畢竟這一年律師費付了不少，也是需要賺錢。他最後強調「關關難過關關過」，並再度表示會「心存善念盡力而為」，雖然心存善念很難，但會「儘量」。

柯文哲拜會柯建銘

▲台灣民眾黨主席柯文哲（右）現身立法院，並拜會民進黨團總召柯建銘。周軒臉書

密會柯建銘談人工生殖法 柯文哲被拜託總預算案：該處理還是要處理

最後，柯文哲前往拜會柯建銘，展開約為時15分鐘的「雙柯密會」。在過程中，柯建銘當面請託處理115年度中央政府總預算案，柯文哲坦言自己目前沒有現任公職，但「該處理還是要處理，看怎麼處理」。

柯文哲接著表示，柯建銘是當事人，一定有辦法，並笑稱「柯建銘什麼事情都可以搞定」，柯建銘聞之笑說「好！你講這句話，我有信心！」

相關新聞： 民眾黨2年條款！黃國昌黃珊珊7席不分區立委，明年走人換誰接棒？代理孕母、護理師權益…白委戰場拆解





