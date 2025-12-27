柯文哲現身黃國昌造勢 蘇巧慧重申：面對一對一選戰「爭取過半認同」

記者劉秀敏／台北報導

民眾黨主席黃國昌今（27）日在舉辦「為新北應援」活動，被視為參選新北長起手式。對此，代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧表示，他從參選以來，一直認為就是面對一對一的選戰，也朝這個方向努力，「我們最大的目標其實就是要能夠爭取過半認同，同時議員全壘打。」

蘇巧慧今日上午出席三重天后宮建宮70週年廟慶，受訪時表示，他從參選以來，一直認為就是面對一場一對一的選戰，所以也朝這個方向努力，「我們最大的目標其實就是要能夠爭取過半認同，同時議員全壘打。」為了這個目標，他們會勤走基層、握遍每一雙手，讓更多的人認識議員候選人，一起讓新北市可以成為更好的城市。

由於傳出今日柯文哲夫妻也會出席黃國昌的應援活動，媒體追問，是否會認為柯文哲才剛交保，這樣的舉動太高調？蘇巧慧則說，相關案件既然已經在司法程序中，就尊重司法，也希望國人都尊重司法。

此外，蘇巧慧近日在網路節目專訪中提及，「水獺阿公」是加分，但是「蘇貞昌」對她來說是壓力。蘇巧慧則回應，當年的蘇貞昌縣長，確實讓台北縣脫胎換骨，很多人都記憶深刻，像她稍早去中和時，就有鄉親拉著她說：「你父親做很好，你父親做事讓中和都不會再淹水。」而在三重，則是讓二重疏洪道從髒亂變美麗，相信大家都非常有感。

蘇巧慧說，現在輪到他們要準備上場，他也期待用自己的經驗、能力，最重要的是團隊的力量，像他身邊這麼多經驗非常好，也非常受到肯定的議員們，「我們會一起努力，讓市政一棒接一棒，讓新北更好、更漂亮。」

