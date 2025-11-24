柯文哲用AI「研究日本聯合政府」 陳智菡曝：罵了ChatGPT一頓

民眾黨前黨主席柯文哲交保後，他的妻子陳佩琪時常在臉書發文分享他的近況，日前透露丈夫正努力跟上AI腳步。台灣民眾黨立法院黨團主任陳智菡則是透露一段柯文哲「與ChatGPT爭論」的過程。

陳佩琪日前曾在臉書分享，柯說在看守所裡面看了很多書，學問功力大增，出來後努力跟上AI腳步，不久前他才上網買了套AI軟體，月花650元，常常在書房用一用， 就跑出來說「AI太好用了，太好用了， 我也給妳買一個， 妳學問就會大大增加…」。

陳智菡日前在Youtube頻道《許甫的方格子》直播講述柯文哲「與ChatGPT爭論」細節。她透露，近期黨內正在研究日本聯合政府，相關資料內容為日文，柯文哲便要求ChatGPT協助翻譯，ChatGPT回覆「我可以幫你翻譯第一段」、「裡面講的大概是什麼...」、「或許你用什麼樣方式可以理解」等答案，但無法翻譯完整文本。

陳智菡續說，因此柯文哲很不爽地說，「行就行，不行就不行，你在那邊給我繞什麼繞？」就罵了ChatGPT一頓，經過反反覆覆爭論後，ChatGPT向柯文哲說抱歉，柯文哲說道「你下次不要再這樣了。」

