柯文哲留任陳昭姿背後算計曝！吳子嘉：春江水暖鴨先知

民眾黨前主席柯文哲近日為了推動「人工生殖法」而遊說藍綠立委，顯示出對於該法案的重視。隨著民眾黨不分區立委的「兩年條款」即將到期，白委陳昭姿尚未簽署離職書的情況引發黨內不滿。對於柯文哲為什麼要留陳昭姿？媒體人吳子嘉認為，春江水暖鴨先知，陳昭姿跟獨派關係非常良好，柯文哲留任陳昭姿的原因在於她與獨派的良好關係，這樣能夠為柯文哲未來的政治路徑鋪路，留下一段跟民進黨的香火緣，對話比較方便。

吳子嘉認為，春江水暖鴨先知，柯文哲留任陳昭姿的原因在於她與獨派的良好關係。（圖/資料照）

吳子嘉8日在網路直播節目《董事長開講》中表示，柯文哲留陳昭姿的目的是什麼，陳昭姿開始嗆聲了，說她沒有簽「兩年條款」。但如果立法委員沒有簽兩年條款，跟民眾黨將來田無溝、水無流，當然就不理你了，就繼續當他的立委。若要把立法委員開除，一定要有中央黨部公文發到中選會，撤銷名單、更換名單，現在發不出去了，因為沒有辭職書，因為沒有辭職，就不能動她，也不能偽造文書，所以你又不能說中央黨部莫名其妙，這個也沒有犯罪，也沒有被黨章處理、沒有黨規處理，就把人換掉，這是說不通的事情。

廣告 廣告

柯文哲日前為陳昭姿「人工生殖法」到立院遊說藍綠立委。（圖/民眾黨團提供）

吳子嘉強調，陳昭姿跟獨派關係非常良好，所以柯文哲留陳昭姿幹什麼？很簡單，春江水暖鴨先知，柯文哲只有一個目的，就是重出江湖、東山再起。吳子嘉估計，3月26日的柯文哲判決，按照現在總統賴清德現在的概念就是10年起跳，只有判10年以上，才可以排除掉柯文哲選2028。所以柯文哲重出江湖，他3月26日的判刑若10年的話，他唯一的機會，就是綠白合。因此柯文哲留陳昭姿的目的，就是留下一段跟民進黨的香火緣，對話比較方便。

延伸閱讀

影/台中露營車行大火 員工急開百萬車逃離

川普與英特爾陳立武見面！稱做了筆非常棒的交易

宜蘭近海4:26發生規模3.3地震 最大震度3級