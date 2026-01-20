柯文哲疑肘擊、怒瞪同黨議員女參選人 當事人回應了！

柯文哲疑似肘擊嘉義市議員擬參選人林昱孜(擷取自柯文哲YouTube頻道)

民眾黨創黨主席柯文哲近日南下陪同嘉義市長候選人張啟楷掃街，與民眾合照時有眼尖網友發現柯文哲疑似「肘擊」加使眼色同黨嘉義市議員擬參選人林昱孜的畫面，消息一出隨即在社群平台發酵。對此，林昱孜今(20)日表示，謝謝青鳥讓她一晚就達成三週達不到的流量。

林昱孜在貼文中放上掃街時與柯文哲互動的影片，影片中柯文哲叮嚀「妳自己也要被看到」。她表示，團隊努力跑三週的行程就是為了讓更多人看到嘉義、看到候選人，結果青鳥就出手了，將短短幾秒的畫面寫成架拐子、不尊重女性的劇本，並轉傳擴散，讓他們一晚就達到三週達不到的流量，林昱孜在貼文的最後喊話並介紹自己「大家負責把聲量衝起來，我負責把事情做下去」。