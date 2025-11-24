柯文哲瘋AI求教「日本聯合政府」 逼ChatGPT道歉：下次不要再這樣了

民眾黨前主席柯文哲交保返家後持續學習AI。（翻攝自臉書@陳佩琪）

民眾黨前主席柯文哲交保返家後持續學習AI，不過民眾黨立院黨團主任陳智菡近日透露，柯想研究日本聯合政府的原文故求助ChatGPT，然因無法滿足其要求，在反覆爭論後ChatGPT道歉，柯則回「你下次不要再這樣了」。

柯文哲的妻子陳佩琪10月29日撰文提及，柯文哲交保後經常嚷嚷：「 這一年AI進步太多了， 不加緊學習不行。」因此他每天都如要考聯考的莘莘學子般，努力K書到半夜。陳佩琪11月20日再分享，柯文哲不久前購買了AI軟體，每月支付650元，常在書房用一用，就跑出來跟她說「AI太好用了，太好用了，我也給妳買一個，妳學問就會大大增加」。

對此，陳智菡於直播節目中透露，近期民眾黨內在研究日本的聯合政府，不過相關資料均為日文，柯文哲就求助於ChatGPT問「能不能翻譯整篇？」孰料對方卻回應「可以幫你翻譯第一段」「我覺得這裡面可能在講什麼…」，讓柯不滿回「行就行，不行就不行，你在那邊給我繞什麼繞？」最終ChatGPT道歉，柯則向ChatGPT強調「你下次不要再這樣了」。

