柯文哲登門拜會 傅崐萁力讚滿血回歸

▲民眾黨前主席柯文哲今到國民黨團拜會，希望協助推動《人工生殖法》草案。（圖／嚴俊強攝，2026.01.02）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲今（2）日在現任主席黃國昌與黨籍立委陪同下，拜會國民黨立院黨團，獲現場藍委熱烈歡迎，傅崐萁與柯文哲在會前握手，但現場藍委反而有人高喊，要健身有成的黃國昌秀一下腹肌，讓黃國昌臉都紅了。傅崐萁開場白稱讚柯文哲滿血歸來，柯文哲則自嘲，是劫後餘生、苟延殘喘。

傅崐萁說，要歡迎好朋友柯文哲，與好兄弟黃國昌，柯文哲過去受到偏頗的司法追殺，喪失一段時間人身自由，但民眾黨為台灣貢獻的腳步，從來沒有停止，在柯文哲指導、還有黃國昌帶領下，民眾黨立院黨團跟國民黨密切合作，展現在野黨強大監督力量，讓總統賴清德的獨裁政權，被有力制衡，守住台灣人的人權。

傅崐萁說，賴清德還推動8百年來沒看過的大罷免，這是民主之恥，對在野黨領袖的拘禁，更是讓民主國家瞠目結舌的獨裁政權，賴清德登基一年六個月，台灣經歷很多艱困的考驗，但國民黨跟民眾黨強力結合，通過許多過去民進黨執政無法通過的法案，讓台灣可以趕上各國腳步。

