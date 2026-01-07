即時中心／林韋慈報導

民眾黨前主席柯文哲昨（6）日晚間，針對F-16飛官失聯事件在社群平台發文表達關切，表示目前國防部與海巡署正全力投入搜救，也指出台灣空防壓力沉重，年輕飛官肩負國防重任相當辛苦，盼搜救行動一切順利，能儘快將飛官平安帶回，同時也向第一線搜救人員致謝，呼籲「大家加油」。網友則在下方不滿回應，「那國防預算是在擋X小？」

柯文哲在貼文中提到，從新聞得知辛姓上尉失聯並已跳傘的消息，希望飛官能平安歸來，並感謝國防部、海巡署及所有投入搜救的人員。不過，網友並不領情，紛紛批評「那國防預算是在擋什麼？」、「根本是貓哭耗子」、「既然知道空防壓力大，為何還要阻擋國防預算？」、「你知道你的臉很腫嗎？」等言論。

更有網友直指，民眾黨今天和國民黨聯手擋了六次國防特別預算，國防部預算被刪除凍結，救援飛官的海巡預算也被刪除凍結，這麼冷的天氣，海巡人員的制服裝備費用被嫌多，凍結預算延宕海巡交艦時間，聚餐五桌也被你們指教，痛批這篇文章真是貓哭耗子。

近期柯文哲政治動向備受關注，日前拜會民進黨立院黨團總召柯建銘，也被外界解讀為「綠白合」可能性升高。然而立法院昨（6）日召開新年首次程序委員會，藍白陣營仍以人數優勢，第六度封殺國防特別預算，再度引發社會爭議。





原文出處：快新聞／柯文哲發文盼F-16飛官平安 網嗆：那為何擋國防預算？

