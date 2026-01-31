柯文哲發春聯遇陳情！「學妹」激動喊：買不起台北房子

民眾黨創黨主席柯文哲31日陪同自家議員參選人前往南門市場發送春聯時，突然遇到一名自稱是柯文哲學妹的女子突然上前陳情，她激動表示只想問一句話「為什麼我買不起台北市房子？」柯文哲停下腳步聆聽，最後仍抓了抓頭離開現場。

柯文哲赴南門市場發春聯，突遇「學妹」激動陳情。（圖／中天新聞）

該名陳情女子表示，自己是柯文哲的學妹，從小在台北市最精華的大安區長大，不僅就讀地區最好的公立國中，學業表現優異曾多次拿下金牌獎，後來更考上醫學系。她激動質問，為什麼自己已經35、36歲，卻連家旁邊的房子都買不起。

廣告 廣告

柯文哲赴南門市場發春聯，突遇「學妹」激動陳情。（圖／中天新聞）

柯文哲則停下來聆聽該女子陳情。女子續指，自己家境不錯，家裡也讓她補習、栽培她考上醫學系，她更激動直呼「為什麼？這世界還有公平正義嗎？」在場的民眾黨議員參選人吳怡萱、許甫及張志豪連忙上前安撫女子情緒。最後柯文哲抓了抓頭後離開現場，該名女子在安撫下也隨後離場。

延伸閱讀

黨團權力重組！柯建銘、蔡其昌尷尬摟腰 英系6席決採一致行動！

影/蔡其昌表態選黨團總召 陳鳳馨揭關鍵：這是賴清德和柯建銘在選

綠營總召內部角力白熱化！英系6票成關鍵 蔡易餘喊話盼溝通