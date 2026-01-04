柯文哲的復出與黃國昌的政治瘦身秀
[FTNN新聞網]文／楊晶晶（資深記者、政論節目主持人、台大法學博士）
人過了40歲，容貌能自己負責，但政治前途卻很難自己掌握。若政治人物突然積極改變外貌，裸上半身、秀六塊肌、公開PO網，還想出寫真集，除了謎之自信以及梁靜茹給的勇氣，黃國昌究竟想傳遞什麼弦外之音？
在美國政壇，身材管理經常被視為「自律」的象徵。因此，不少政治人物在準備「更上一層樓」之前，經常會出現「政治瘦身秀」，尤其男性政人物更容易被政治解讀。美國媒體也一向很直覺地會將此訊號視為一種非正式的政治表態，例如十分挺台的美國前國務卿龐培歐（Mike Pompeo），卸任後整個人瘦一大圈，就被解讀他有意角逐總統大位。只是，健身秀或瘦身秀一旦上演，就得面對無情的輿論風險，一翻兩瞪眼，不成功便成仁。
2023年美國共和黨總統初選期間，當時川普的最大勁敵，是不到50歲的佛州州長迪尚特（Ron DeSantis）。當全美選民還對他不太熟悉的時刻，他突然以減肥30、40 磅（約14到18公斤）的姿態現身在鏡頭前，體態變化成了DeSantis在競選期間被討論最熱烈的話題。為了拉攏挺川選民，他模仿川普的演講手勢、發言比川普發言更靠攏保守主義，身材還更瘦，當時媒體更封他為「精實版的川普」。正因為短時間內急速變瘦，社群媒體上發酵的不是他的政見，而是一面倒，全都猜他一定用了減肥神藥「Ozempic」，也就是在台灣俗稱「瘦瘦針」的胰妥讚。
面對輿論爭議，DeSantis始終否認用藥，堅持自己瘦身的方式很傳統，就是戒糖、低碳水、重訓和有氧。無奈當減肥已成全球話題，多數人對他的說法依舊不買單，還被當時的對手川普抓到小辮子，拍了支競選廣告叫「布丁手指」（Pudding Fingers），片中大酸DeSantis的過往醜聞：曾在飛機上用三根手指挖布丁來吃，嘲諷他「自律瘦身」說法的可信度。
雖然大眾心知肚明，過度肥胖的人打瘦瘦針是為了健康著想，但套用在政治人物身上，靠意志力變瘦抑或靠科技變瘦？真相絕對比你想得更重要。尤其對保守派選民來說，鋼鐵般意志的硬漢比起虛偽速成的菁英，更是絕對加分項，等同選民對其「誠實度」的評價，以及對一個政治人物當選後「自律VS. 走捷徑」的預判。
回到台灣，一年瘦了17公斤的黃國昌，同樣也被問及是否打了瘦瘦針，他的回答很巧妙，只說他「戒掉鹹酥雞」、「因為運動，整個人更有活力、精神的感覺，絕對不是靠打針、吃藥可以達成」，沒否認也沒承認。不過，可以確定的是，黃國昌在民眾黨立委「兩年條款」倒數一個月之際，丟出「上半身失蹤」的瘦身辣照，一方面製造討論聲量，以防萬一失去立院舞台後，至少能維持參選縣市長的底氣。希望黃國昌接下來能秉持著好友「館長」對健身的堅持，別像DeSantis一樣，反把瘦身搞成人設致命傷，勿忘肌肉永遠不會背叛你。
雖然六塊肌的命運掌握在自己手中，至於能不能更上一層樓，卻還是掌握在柯文哲手中。黃國昌在2025最後一天PO出寫真照，道高一尺，魔高一丈，柯文哲隨即在2026第一個上班日，展開離開土城後的最滿檔公開行程。黃國昌從政以來最大尺度，敵不過柯文哲短短半天曝光。
柯文哲把立法院三個黨團快速踏遍，坐鎮自己的民眾黨，還有一年來水火不容的藍綠，用行動宣告滿血復活，老大回來了。和黃國昌排排坐的記者會上，記者想提問「主席」，但卻不是現任「黃主席」，眾人眼中只有「柯主席」，政治現實擺在眼前，誰有大權在握、誰坐C位，明眼人一眼看穿。柯文哲從三個多月來的垂簾聽政，正式走回台前，慣性嘶吼的黃國昌，在柯文哲身旁，角色也只能充當一隻尬笑小綿羊。
從柯踏進國民黨團的那刻起，黃國昌應該明瞭，過去一年來把藍營總召傅崐萁當大哥的時代已結束。怎甘願黃國昌把民眾黨坐實了「傅隨組織」，柯文哲要向藍營宣告，先前的隱形八席，將重新變回關鍵八席，順道奪回被遺忘的地位與顏面。
《人工生殖法》當然只是幌子，是讓「柯醫師」在羈押一年、被檢方求刑28年6個月之後，還能順理成章進到民進黨團的最合理理由。即使開口閉口都在罵賴政府，柯文哲的現身，目的在提醒綠營，自己才是每一項重大法案通過的主力關鍵、是化解封殺杯葛僵局的定海神針。賴政府想過國防特別預算還是總預算？來拜託我柯文哲吧。
如善用國會平衡交換之術，靠八席立委在藍綠之間買空賣空，柯文哲便可望從司法被迫害者，華麗轉身為主導議事者。心中或許還盤算著，多少能警告三月份即將到來的一審判決，司法單位要「識相」一點。另一方面，朝民進黨擠出笑臉的同時，柯文哲更大的謀略，是下一階段的藍白合。
正當國民黨在嘉義市遇到接班困境，現任市長黃敏惠已當四屆，目前被點名的人選，實力皆不足以完全接棒黃敏惠，而民進黨已確定由兩次在立委選舉都破五成得票率的資深立委王美惠參選，藍天變綠地，在地人普遍認為已是板上釘釘。然而，民眾黨派出有頗有知名度的立委、前媒體人張啓楷參選，柯文哲還宣告將LONG STAY嘉義市，當競選總幹事親自操盤選戰，逼得讓藍綠不得不把目光聚焦在他身上。
由立委與市長歷來得票版圖可知，嘉義市選民吃的是在地經營，政黨喜好其次，民眾黨派空降兵出征，勝率其實不高。因此，柯文哲下鄉目的，一方面要拓展南部目前掛0的議員選情，改變目前民眾黨在嘉義、台南、高雄都毫無議員席次的窘境。另一方面，柯把難題丟回國民黨身上，倘若國民黨不願在嘉義市與民眾黨合作協調，藍營苦心經營的多年版圖將一夕崩塌，拱手更墊高綠營選票。見你病、要你命，明知靠民眾黨一己之力選不贏民進黨，也勢必要凹到藍白合變「白藍合」，一點一滴從地方奪下藍營主導權，一局一局堆疊成2028年賭桌上的籌碼。
直搗綠營大本營，另一腳又踩在國民黨在濁水溪以南唯一執政的縣市上，柯文哲即使戴著電子腳鐐，還是比什麼半裸寫真集來得更有看頭。藍綠雖然都吃過虧，但又不得不上賭桌，柯文哲就是有本領，能把魔鬼的交易包裝成糖衣。
