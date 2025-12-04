柯文哲直播復出批花錢買不到和平

前民眾黨主席柯文哲交保後，4日首次以跟民眾黨主席黃國昌合體直播方式復出，大談賴清德總統1.25兆元國防特別預算。柯感嘆賴清德怎麼把台灣搞得四分五裂，要如何集中精神處理外面的麻煩？總統存在目的是團結國家，但賴現在卻變成是全台分裂的最重要原因。

柯文哲表示，民進黨把中國稱為境外敵對勢力，在野黨變成境內敵對勢力，他現在對賴清德最大的抱怨就是「你怎麼把台灣弄得四分五裂？中國已是要解決的麻煩問題，但你內部都搞成這樣，要怎麼集中精神處理外面？」

黃國昌則批評，中央明年編一般國防預算達9000多億，現在又有1.25兆元特別預算，卻只送來1張沒有計畫書的A4紙，質疑特別預算會不會排擠社福支出？要買什麼東西？對國防重要性在哪？可否保證如期到貨？

黃感慨，賴清德日前稱「在野黨準備要走另外一條路，接受中國要求、接受一個中國原則的九二共識」，把國會對預算合理監督潑紅漆，腦袋已忘了民主，甚至可形容是「獨裁派」。

柯文哲質疑，總統存在目的是團結國家，應協調紛爭，「但現在賴清德變成全台灣分裂最重要的原因」，而且不只打在野黨，如果民進黨內沒有「信賴」也被打得很慘。

柯文哲說，民進黨常說「抗中保台」，但「保台」才應是目的，「抗中」只是手段之一，結果民進黨卻把抗中變目的，且花錢也無法買到和平，F16V至今未到貨、海鯤號沒潛下去，「錢要合理地花，沒有人不愛台灣，我們都住在這裡，維持現狀還是台灣最大公約數」。

至於何時和國民黨主席鄭麗文見面以及「藍白合」問題，柯表示不用為見面而見面，該見的時候就會見；縣市長選舉就把規則定清楚就好，不要再讓分了。