柯文哲直播秀電子腳鐐 曝北所管理員落淚喊「阿北加油」

民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌今（12/4）晚合體共同開直播，是柯交保後首度公開露面，他更在鏡頭前實際操作回報定位，並抬腳拉起褲管露出電子腳鐐，指這是24小時GPS定位。回顧在北所羈押的時候，柯文哲透露，曾遇到一位看守所管理員，哭著向他喊「阿北加油」，他反而要安慰對方。

柯文哲、黃國昌今晚合體開直播，吸引超過5.5萬人在線上觀看，直播開始時，柯文哲突然拿出手機回報定位，並說明每天8點就會響，而且要指紋辨識、拍照。黃國昌忍不住問，「有這個幹嘛還要腳鐐？」柯說，這是24小時把他GPS定位。

柯文哲笑言，有次在地下室踩腳踏車，律師、助理都很緊張在找他，因為高檢署幾乎要發布通緝令，柯接著抬腳拉起褲管露出電子腳鐐，表示這是24小時GPS定位。

兩人隨後聊到北所的點點滴滴，柯文哲透露，在北所吃藥都是管理員從小窗戶發放，但某一天有一個管理員打開門，「門一打開，他才喊阿北加油，還沒講完就開始哭。」柯文哲苦笑表示，自己是被羈押的人，應該是最需要被安慰的，結果他反而要安慰對方。

民眾黨前主席柯文哲、現任主席黃國昌共同開直播。翻攝柯文哲YT頻道。

