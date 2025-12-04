柯文哲直播脫口「自動請纓去住在南部」 黃國昌急喊等一下：先把言詞辯論做完

民眾黨創黨主席柯文哲與現任主席黃國昌今（4）日晚間在柯文哲官方頻道開直播。柯文哲提到，明年2月以後事情很多，包含黃國昌要選舉，還有帶議員，還有立院都是新手，要有人帶，他自動請纓要去住在南部。

今日晚間直播中，談到黃國昌卸任後的規劃，柯文哲指出，新的立委上來畢竟還是新手，所以還是要有人在立法院繼續擔任教練的角色。黃國昌回應，新委員上來，他每周二、五還是會陪立委開晨會，但也要幫助更多年輕人投入地方治理，「因為當我們有機會改變城市、改變政治文化，才進一步有機會改變這國家。」

廣告 廣告

柯文哲表示，明年2月1日後事情很多，包含黃國昌自己要選，還有帶議員，還有立院還是新手，不是那麼容易，立法院相當複雜，不是進來馬上可以上線，要有人可以帶他們，「我是自動請纓，我要去住在南部」。

柯文哲（見圖）表示，明年2月1日後事情很多，包含黃國昌自己要選，還有帶議員，還有立院還是新手，不是那麼容易。（取自柯文哲YT）

黃國昌則趕緊說，「等一下！等一下！我們把12月言詞辯論先做完！」柯文哲回應「我讀那些讀的好煩喔，真的是，越讀越生氣。」

台北地院正在審理京華城弊案，本月中旬將進行言詞辯論，柯文哲向北院合議庭聲請法庭直播，他說，「那個法庭直播本來是要直播，結果變成5天後重播，你們把我列為什麼貪污被告，我都願意直播，你們都不敢。」

更多風傳媒報導

