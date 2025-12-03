柯文哲直播被拒「只准這事」！蔡正元嗆一句
[NOWnews今日新聞] 台北地方法院預計於本月中旬，針對前民眾黨主席柯文哲涉入的京華城案及政治獻金案，展開言詞辯論程序。而柯文哲先前針對自身相關部分，提出全程直播聲請，昨（2）日獲法院批准可於事後公開播放。對此，前立委蔡正元指出，柯對直播的堅持相當強烈，他當然要把民進黨與賴清德視為不共戴天的死敵，因為司法操弄到這種程度，已經有點太過火。
北院昨日指出，由於本案涉及人數眾多、影音證據切割難度高，因此最終依職權裁定，言詞辯論與裁判宣示全程錄影錄音，並允許「公開播送及實施公開播放」，但不核准即時直播。法院並補充，裁判宣示或公告後5日內，將把全案錄音、錄影資料上傳法院官網，供社會大眾查閱。
蔡正元2日於政論節目《中天辣晚報》中表示，柯文哲之所以這麼強調直播，就是把民進黨和賴清德當成不共戴天的人，畢竟司法操作若達到這樣的程度，確實有點過了頭。他認為，柯文哲非常清楚司法權掌握在誰手中。
蔡正元進一步批評，柯文哲被指控涉及貪污、圖利與違反政治獻金法等罪名，但社會普遍質疑，司法在公開透明程度與設備預算支應上並未完善，「你說貪污找不到證據、圖利說法也牽強、政治獻金法又好像扣不上，塞了一堆罪名，搞得人都要昏頭」。
同場出席的前立委郭正亮則補充，法院強調無法直播的技術理由，似乎欠缺說服力。他提到，先前法院稱因無設備與未編列預算，但立法院去年就已通過重大敏感案件得以直播的法規，司法機關卻沒配置相關經費，法院明明能錄影，也能上傳讓大家看，可那就不是直播，效果差很大。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
