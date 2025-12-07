柯文哲直播開炮賴清德「通匪」 郭正亮點評感嘆：頭腦比賴清楚太多

台灣民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌4日晚間於YouTube直播達5萬人同時收看，其中談及總統賴清德4日接受《紐約時報》專訪時稱台灣很樂意幫助中國解決各項經濟問題，柯文哲對此表示「「通匪！國安法！控告賴清德通匪。」談及2026年地方公職人員選舉藍白合，柯文哲則表示「只要規則清楚就好，不要再像2024每天把戲很多，也不要再讓分，那個讓3%、6%，那實在太好笑。」對此，前立委郭正亮於《中天新聞》表示「柯P頭腦還是非常清楚，恭喜他。」

郭正亮認為，柯文哲腦袋比賴清德還清楚，這就是台灣的悲哀。賴清德稱中國為境外敵對勢力，卻又稱樂意協助其解決經濟問題，「你幫你的敵人壯大，那不是他要來打你剛好。美國會說要壯大俄羅斯經濟嗎？」

郭正亮指出，中國當前GDP為20兆美元，台灣則是8000億美元。同時，台灣經濟研究院對2026年經濟成長率預測可能僅3.3%，世界銀行則估計明年中國經濟成長率為4.2%，台灣明年將低於中國。賴清德不知道嗎？國家出了這種領導人，實在不知道怎麼辦。郭正亮更諷，柯文哲遭羈押一年，頭腦還是很清楚，賴清德沒被關過，頭腦就這麼不清楚。

