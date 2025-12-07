柯文哲直播開炮！郭正亮看完感嘆：頭腦比賴清德清楚太多

總統賴清德4日接受《紐約時報》專訪時，談及兩岸、台美關係及半導體產業，並表示中國大陸目前經濟狀況不佳，「台灣樂意幫助中國解決各項問題」。對此，前立委郭正亮6日就表示，柯文哲在直播中的反應顯見其「頭腦非常清楚，比賴清德還清楚太多」。

民眾黨主席黃國昌4日晚間與前主席柯文哲合體直播時直言，聽到賴清德此段談話「嚇了一跳」。他指出，民進黨立委沈伯洋才剛強調「任何交流都是統戰」，賴總統也將中國定義為「境外敵對勢力」，卻又宣稱願意協助中國解決經濟問題，前後矛盾。柯文哲則更直白指出，這種作法根本就是「通匪」。

面對在野黨接連批評，總統府發言人郭雅慧今（5）日上午回應，對於「通匪」「資助共匪」等情緒性說法，「不予評論」。

對此，前立委郭正亮6日表示，柯文哲在直播中的反應顯見其「頭腦非常清楚，比賴清德還清楚太多」。他感嘆，台灣領導人一方面將中國大陸視為境外敵對勢力，另一方面又說要幫助其發展經濟，「這不是通匪是什麼？你幫你的敵人壯大，不是剛好方便人家打你？」

郭正亮還透露，他將賴清德專訪內容轉給中國大陸的朋友，對方回應質疑「台灣要怎麼幫大陸？」並指出兩岸經濟規模差距巨大，中國大陸GDP將近20兆美元，台灣僅8千億美元，談「協助」根本不合邏輯。

郭正亮也提到，今年台灣經濟成長率因AI與電子零組件需求強勁，可能突破7％，但台灣經濟研究院預估明年僅剩3.3％，「賴清德不知道嗎？今年是爆衝，所以有7％多，明年比大陸還低，你還說要幫人家發展經濟？這很不可思議。」

