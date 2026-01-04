柯文哲直攻2028？學者分析4舉動：將大復活

▲民眾黨前主席柯文哲。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 台灣民眾黨前主席柯文哲被羈押一年交保後，近日動作頻頻，文化大學廣告學系教授鈕則勳分析柯文哲近日舉動，認為柯文哲對政治未曾忘情，朝著「大復活」的目標邁進，有直攻2028年總統大選的可能性。

鈕則勳3日在臉書發文表示，柯文哲繼幫黃國昌競選新北市長站台後，又拜會了國民黨團與民進黨總召柯建銘，「今天在嘉義市幫黨籍提名嘉義市長候選人的張啟楷助選時，又宣稱要當擔任他的競選總幹事，並在嘉義long stay」。

廣告 廣告

鈕則勳認為，凡此種種，都顯示柯文哲對政治未曾忘情外，更突顯出他正朝「大復活」的目標邁進，畢竟透過這些相關動作，他至少可達到幾個策略上的目標、一舉數得—。

鈕則勳指出，柯文哲的第一個策略是，藉由自己的能量加溫，增加在藍白合談判過程中民眾黨的籌碼，至少能夠讓藍軍覺得，柯與黃國昌黄聯手，在談判中確實底氣大增，並減少藍軍忽悠白營，甚至要拿出更多資源交換的可能。

鈕則勳續指，柯文哲第二個策略是，特別藉由傳達柯文哲和柯建銘進行「雙柯會」的這個訊息，進一步的制衡國民黨，也要讓國民黨覺得柯文哲除了藍軍之外，仍有其他選項，以利白營在談判中的拉高開價。

鈕則勳再指，柯文哲第三個策略是，透過議題造勢，並藉由媒體與社群傳輸，可以吊高小草與白營支持者對柯文哲大復活的期待，同時進行議題設定並強化鞏固基本盤，而且這些不斷操兵的動作，白營就更能強化年底選舉的自主性，穩住縣市長選舉態勢並擴張縣市議員席位。

鈕則勳最後指出，柯文哲第四個策略是，除為張啟楷助選之外，說要在南部long stay，也展現為民眾黨在南部開疆闢土的企圖心，其中當然是要補強自己南部選票不足的弱勢點；當然更有劍指2028 參選總統的可能，「畢竟柯P因為司法案件被羈押一年，這口氣除了吞不下之外，柯勢必想給賴清德一個迎頭痛擊，而最直接的方法，就是在大復活之後於2028選舉中和賴清德直球對決」。

鈕則勳表示，柯文哲與民眾黨策略滿滿，同時與黃國昌分進合擊，勢必牽動藍綠白下一階段的競逐，不管走勢如何，藉由這些相關的動作，柯文哲的意志力與企圖心，已經非常清楚了。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

陳水扁「恐被抓回籠」新節目禁播！柯文哲嘆：每天趴趴走不是辦法

陳水扁新節目告吹！遭爆卓榮泰下令禁播 陳致中：看不懂也想不通

漢翔人事高層異動！曹進平黑鷹事故生還六週年「接掌董事長」