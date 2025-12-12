柯文哲盼成為台灣曼德拉？鍾佳濱酸：要不要看自己到底做了什麼？

民進黨團幹事長鍾佳濱。 圖：金大鈞/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨前主席柯文哲日前因京華城案遭羈押一年，交保後在個人YouTube推出「土城十講」系列影片，直言自己希望成為曼德拉，別被仇恨囚禁。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱今（12）日開酸，有這樣理想很好，但要不要自己到底做了什麼？

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今日針對時事輿情，接受媒體聯訪。

鍾佳濱表示，如果任何到監獄待過的人都可以自稱曼德拉的話，那也不足為奇。為了種族平等而受到當年少數政府的打壓，「曼德拉精神」是獲得世界一致肯定跟讚揚。

他認為，有這樣的願望、理想、目標是很好，但要不要自己到底做了什麼？到底你是貪污的嫌疑犯，還是其他違法失職的情況？

鍾佳濱強調，如果今天某人是因為崇高的人道主義到監獄裡面，大家會覺得談到曼德拉或許還能稍微聯想，如果是因為貪汙治罪，恐怕就不可同日而語了。

媒體追問，柯文哲呼籲總統賴清德「別把司法當政治工具」。鍾佳濱指出，很多人在法庭上被審判的時候都說「我是冤枉的」。所以同樣的，要面對法律追訴、司法制裁的人，都會覺得在位者都是他的敵人。因此，在他的眼中，任何要伸張司法正義、要加諸在他身上刑罰的人，都會覺得別人對他是不公平的，別人是來迫害他的。

鍾佳濱表示，在他的眼中，誰比誰更能迫害他，就繫諸於他現在的感受。當年誰在位，誰迫害他；今年在位的人迫害他，當然是越來越嚴重。「我想這樣的一個心情我們可以理解，但是社會是不會認同的」。

