柯文哲盼拜會綠委 吳思瑤：跳過黃國昌？

▲柯文哲為替陳昭姿推動代理孕母本週五盼拜訪綠委，吳思瑤質疑跳過黃國昌進行跨黨對話，是否質疑黃國昌領導風格。（圖／記者吳翊緁攝）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨兩年條款將至，8席不分區立委將在明年2月全面換血，其中在立法院衛環委員會的陳昭姿，到國會後力推代理孕母未果，如今傳出前主席柯文哲願陪同逐一拜會衛環委員會藍綠立委，對此綠委吳思瑤今（31）日表示，民進黨樂見民生議案朝野互動，但也呼籲既然是民生優先，那是否請柯文哲督促民眾黨團趕快審民生之首的中央政府總預算，另質疑柯跳過黨主席黃國昌進行跨黨對話，是否因爲擔心其領導風格與政治風格。

對於柯文哲願爲陳昭姿力推代理孕母奔走，希望能夠逐一拜會衛環委員會藍綠立委。對此吳思瑤表示，民生議案朝野互動溝通一向是民進黨所樂見，也呼籲既然是民生議案、民生優先，是否請柯文哲督促民眾黨團趕快來審民生之首的中央政府總預算。

此外吳思瑤也質疑，柯文哲跳過黨主席暨黨團總召黃國昌，取代進行跨黨對話，是不是因為黃國昌領導風格與政治風格，「讓柯文哲有點擔心呢？」

