即時中心／潘柏廷報導

民眾黨前主席柯文哲，涉入京華城等弊案，目前聲請解除其限制住居禁令獲准；他上週六（27日）前往新北新莊宏匯廣場，現身「為新北應援」活動力挺現任黨主席黃國昌參選新北市長。如今，已被民眾黨正式徵召參選嘉義市長的立委張啟楷，今（30）日在資深媒體人黃光芹主持的廣播節目「中午來開匯」專訪時加碼爆料，柯文哲本週六（3日）就會至嘉義啟動輔選，而且不只有掛名更擔任重要職務來助選，還會長期駐點。

張啓楷今日在「中午來開匯」透露，柯文哲將在嘉義輔選，而且不只有掛名，更會擔任重要職務來助選，甚至會長駐嘉義市，而且在本週末（3、4日）就會啟動輔選，還會非常密集的拜訪重要人，以及傾聽支持者「小草」的聲音，而柯文哲還和他喊「1天排10場公聽會都沒有問題」。

同時，張啓楷還說，柯文哲本週六就會住在嘉義市，而本來規劃合體4天行程，但後來討論認為柯文哲是王牌，一出就4天不太合適，因此先安排2天，之後再慢慢增加天數。他更稱，民眾黨在嘉義市長選戰一定要拿下，而且一定要贏，更何況有機會贏，因當時嘉義市民在2024年總統大選中，柯文哲就獲得四分之一的票。



另，張啓楷非常肯定，藍白在嘉義一定會合，因為嘉義市是民主聖地，人民的水準很高；兩黨主席都講非常清楚，藍白一定會合，而且只會出現一個最強且能贏得勝選的候選人。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／柯文哲真忙？新北站台輔選黃國昌 將常駐嘉義市助選張啓楷

